اليوم السابع
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أمراض نفسية قد يتعرض لها المراهقون فى المستقبل نتيجة العزل المنزلى

الأحد، 14 يونيو 2020 05:00 م
أمراض نفسية قد يتعرض لها المراهقون فى المستقبل نتيجة العزل المنزلى مراهقين-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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حذر باحثون من جامعة كامبريدج من أن العزل المنزلى يعرض المراهقين لمشاكل صحية عقلية وسلوكية ومعرفية، وحسب جريدة ديلى ميل فإن المراهقين الذى يبلغ عمرهم من 10 لـ 24 عاما، قد يكونوا أكثر عرضا للأمراض العقلية مستقبلا نتيجة عدم التفاعل الاجتماعى الذى يساعد على نمو الدماغ عندهم.

وفي مقال افتتاحي في لانسيت ، دعا علماء الأعصاب من الجامعة المرموقة المدارس إلى إعادة فتح أبوابها للشباب كأولوية لمنع الأضرار طويلة المدى، وعلى الرغم من إلقاء اللوم في انفجار مشاكل الصحة العقلية في السنوات الأخيرة ، إلا أن العلماء يقولون إن وسائل التواصل الاجتماعي ربما كانت في الواقع نعمة إنقاذ للمراهقين خلال الوباء.

وكتبوا أن القدرة على التفاعل مع الأصدقاء ربما تكون قد خففت من بعض الآثار السلبية للإبعاد الجسدي، ويأتي ذلك بعد أن كشفت البيانات الرسمية أن نصف من هم دون سن 25 قد تأثروا بـ "الشعور بالوحدة".

تعتبر المراهقة - التي يحددها العلماء بين 10 و 24 عامًا - مرحلة ضعيفة في نمو الشخص، على رأس التغيرات الهرمونية الرئيسية والبلوغ ، هذه هي النقطة التي يريد الناس من خلالها قضاء المزيد من الوقت مع أصدقائهم أكثر من أسرهم، وهي أيضًا الفترة في حياتهم التي يرجح أن يتطوروا فيها إلى مشاكل الصحة العقلية.

أشارت دراسات سابقة إلى أن العلاقات عالية الجودة مع ما يبدو لحماية الناس من مشاكل الصحة العقلية وتعزيز قدرتهم على التحمل، وقالت الأستاذة سارة جين بلاكمور ، من قسم علم النفس بجامعة كامبريدج والمؤلفة الرئيسية لقطعة الرأي ، إن الإغلاق يمكن أن يعوق نمو دماغهم وله عواقب لسنوات قادمة.

وقالت: `` بسبب تأثير وباء Covid-19 ، فإن العديد من الشباب في جميع أنحاء العالم لديهم حاليًا فرص أقل بشكل كبير للتفاعل وجهاً لوجه مع أقرانهم في شبكتهم الاجتماعية في وقت من حياتهم عندما يكون هذا أمرًا بالغ الأهمية، حتى لو كانت تدابير الإبعاد البدني مؤقتة ، فإن عدة أشهر تمثل نسبة كبيرة من حياة الشاب.

هذا يعني أن الآثار الحقيقية لعدم وجود اتصال وجها لوجه غير معروفة، ويقول العلماء إن الدراسات التي أجريت على الحيوانات أظهرت أنه يمكن أن يؤدي إلى القلق والسلوكيات المفرطة .

كما اشارت البيانات الرسمية إلى أن ما يقرب من 8 ملايين بريطاني و HALF لمن هم دون 25 عامًا قد تأثروا "بالوحدة المقفلة".


مراهقين

العقل

مشاكل نفسية

عقلية

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