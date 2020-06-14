"أطباء أسوان" تتبنى مبادرة لتوزيع المستلزمات الطبية على المستشفيات

وقال الدكتور حسام عبد الفهيم، وكيل نقابة أطباء أسوان، إن النقابة الفرعية لأطباء أسوان سعت إلى تخفيف المعاناة ورفع العبء عن المستشفيات داخل محافظة أسوان فى تعاملها مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، فمن هذا المنطلق تم الاتفاق مع بعض شركات الأدوية التى كانت تعمل ندوات ومؤتمرات فى الفنادق الكبرى لتوفير كمية من المستلزمات الطبية والواقيات الشخصية لدعم الأطباء وطاقم التمريض بها.

وأضاف وكيل نقابة أطباء أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه نظرا لجائحة فيرس كورونا الذى أصاب بلاد العالم ومنها مصر، توقف النشاط العلمى، وتبنت نقابة الأطباء بأسوان بالتعاون مع جمعية جنوب الصعيد للتدخل الجراحى الدقيق ورابطة أطباء النساء بأسوان، مبادرة تقوم خلالها الشركات بتوفير الواقيات اللازمة لحماية الفريق الطبى.

وأشار الدكتور "عبد الفهيم"، إلى أن أول شركة تلبى النداء هى شركة "باير" والتى أحضرت أكثر من ٢٥٠ كرتونة بتكلفة ٢٥٠ ألف جنيه، وسوف يتم توزيعها إن شاء الله على مستشفيات محافظة أسوان.

فى سياق متصل، تقدم مجلس نقابة الأطباء بأسوان، برئاسة الدكتور منصور كباش، بالشكر والعرفان لأطباء مستشفى الحجر الصحى "مستشفى الصداقة التخصصى" لدورهم البطولى والفعال فى مداواة المرضى وجهودهم المضنية التى بذلوها فى مجابهة جائحة الكورونا، وتضحياتهم الهائلة بالروح والوقت والعمل من أجل سلامة الأهالى الكرام، معلنين عن تكريم النقابة لهؤلاء العاملين بمستشفى الحجر الصحى، ومنحهم دروع النقابة وشهادات تقدير دعماً لهم.