اليوم السابع
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أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات

الأحد، 14 يونيو 2020 12:09 م
أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 10756 نقطة، بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي، حديد عز، القلعة للاستشارات المالية، بالم هيلز للتعمير، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 1621 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 12312 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 4144 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 1290 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2045 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 670 نقطة.
 
وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، مطاحن وسط وغرب الدلتا، إيديتا للصناعات الغذائية، النساجون الشرقيون للسجاد، المتحدة للإسكان والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، 14 ألف سهم، 11.4 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 385 ألف سهم، 2.7 مليون سهم، 6.8 مليون سهم.
 
فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المهندس للتأمين، البنك المصري لتنمية الصادرات، 6581 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، جي بي اوتو، 5 آلاف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركتي سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 5133 سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي.
 
وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم شارم دريمز للاستثمار السياحي، سماد مصر (ايجيفرت)، العربية للصناعات الهندسية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، العربية للمحابس، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المهندس للتأمين، العبور للاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، مصر لصناعة الكيماويات.
 

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