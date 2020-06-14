اليوم السابع
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أسهم البنوك تهبط ببورصة البحرين بنسبة 0.44% بمستهل التعاملات

الأحد، 14 يونيو 2020 11:18 ص
أسهم البنوك تهبط ببورصة البحرين بنسبة 0.44% بمستهل التعاملات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% خاسراً 5.69 نقطة ليصل إلى مستوى 1274.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.1 مليون سهم بقيمة 255.6 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 16.95% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.96%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4.13% بضغوط هبوط سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 3.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.33% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 3.33%.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة بنادر للفنادق، عن إصدار 148.3 مليون سهم ممتاز قابل للتحويل إلى أسهم عادية، ولكل منها قيمة اسمية 0.100 دينار بحريني إلى شركة بي أم أم أي لغرض سداد القرض الثانوي الذي قدمته بي أم أم آي بمبلغ 14.8 ميلون دينار بحريني للشركة، وفقاً لشروط اتفاقية القرض، مضيفة أنه سيتم تحويل هذه الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية لشركة بنادر في وقت لاحق مع مراعاة موافقة مجلس الإدارة وموافقات الدوائر الرقابية (التنظيمية) الأخرى، وسيتم أيضاً في وقت لاحق نشر تفاصيل عملية تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية لشركة بنادر.
 
وفي سياق منفصل أعلنت شركة ناس المؤسسة، عن شب حريق في مستودع منشأة ناس للأغذية (إحدى فروع شركة ناس المؤسسة)، وذلك في منطقة المعامير بمملكة البحرين، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الحادث، علماً بأن المخزن والمستودع مؤمن عليه، وسيتم تقييم مدى الضرر والخسارة في أسرع وقت ممكن، منوهة إلى أنه سيتم تقييم الأثر المالي في أسرع وقت ممكن. 
 

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