أسقف نجع حمادى يصلى طقس رهبنة 14 فتاة بدير الأنبا بضابا بقنا

كتبت سارة علام

صلى نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي صباح اليوم، يشاركه نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق صلوات رهبنة 14 راهبة لدير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادي من بين طالبات الرهبنة بالدير.

بدأت الصلوات بالعشية والتسبحة أعقبها طقس الرهبنة والقداس الإلهي، وأقيمت الصلوات بدون مشاركة شعبية كما هو معتاد في طقس الرهبنة وطبقًا لقرار اللجنة الدائمة في المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا توا ضروس الثاني بمنع زيارة الأديرة ضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا المستجد.

من جانبه وضع المجمع المقدس شروطا لقبول الرهبان الجدد، وهي:

1- أن يكون مسيحيا أرثوذكسيا

2 - له أب اعتراف ومنتظم فى ممارسة الأسرار الكنسية ووسائط النعمة ( الصلاة والكتاب المقدس) بشهادة رسمية من أب اعترافه.

3 - محب للطقوس والتسبحة والألحان، وله دراية بعقائد الكنيسة وتاريخها.

4 - لايزيد سن المتردد عن 30 سنة ولا يقل عن 23 .

5 - لا يقل مؤهله عن التعليم الجامعى أو إتمام دراسة الإكليريكية"، ولكن يسمح بالاستثناءات لشرطى السن والمؤهل بعد موافقة رئيس الدير.

المرحلة الثانية الالتحاق كطالب رهبنة

بعد استيفاء الشروط السابقة يلتحق الشاب بالدير كطالب رهبنة والذى يرتدى اللون الأزرق، نص القانون الكنسية على أن مرحلة طالب الرهبنة والتلمذة داخل الدير ولتجربة الحياة الرهبانية بعد مطابقته للشروط ويكون الطالب تحت الاختبار والإرشاد الروحى من الأب مشرف شئون طلاب الرهبنة وتحت إرشاد أب اعتراف معروف لدى الأب الرئيس.