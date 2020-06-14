أسقف نجع حمادى يصلى طقس رهبنة 14 فتاة بدير الأنبا بضابا بقنا

صلى نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي صباح اليوم، يشاركه نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق صلوات رهبنة 14 راهبة لدير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادي من بين طالبات الرهبنة بالدير.
2 - له أب اعتراف ومنتظم فى ممارسة الأسرار الكنسية ووسائط النعمة ( الصلاة والكتاب المقدس) بشهادة رسمية من أب اعترافه.
3 - محب للطقوس والتسبحة والألحان، وله دراية بعقائد الكنيسة وتاريخها.
4 - لايزيد سن المتردد عن 30 سنة ولا يقل عن 23 .
المرحلة الثانية الالتحاق كطالب رهبنة
بعد استيفاء الشروط السابقة يلتحق الشاب بالدير كطالب رهبنة والذى يرتدى اللون الأزرق، نص القانون الكنسية على أن مرحلة طالب الرهبنة والتلمذة داخل الدير ولتجربة الحياة الرهبانية بعد مطابقته للشروط ويكون الطالب تحت الاختبار والإرشاد الروحى من الأب مشرف شئون طلاب الرهبنة وتحت إرشاد أب اعتراف معروف لدى الأب الرئيس.
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