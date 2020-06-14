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أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأحد.. انخفاض الملوخية والخيار

الأحد، 14 يونيو 2020 12:49 م
أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأحد.. انخفاض الملوخية والخيار صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 14-6 - 2020، استقرارا وفق الأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم بين 1.5-3.5 جنيهات، بينما سجلت    أسعار البطاطس لتتراوح بين 17-2.5 جنيها، وسجلت أسعار الفاصوليا 2-7جنيهات وسجل سعر كيلو البصل 2.5-3.5جنيهات. 
 
وأضاف النجيب أن الباذنجان  البلدى سجل أسعارا تتراوح بين 1.5-6جنيهات، والباذنجان الرومى يتراوح بين 1.5-6 جنيهات، فيما سجلت أسعار الكوسة لتتراوح بين 1.5 - 6 جنيها وانخفض سعر الخيار ما ليتراوح بين 1.5 - 4 جنيهتن مقابل 2.5-6.5 دنيها وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، وسعر الثوم ليتراوح 15 - 23جنيها وانخفضت اسعار الملوخية لتتراوح بيت 2-3 جنيهات مقابل 3-4 جنيهات . 
 
وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات. 
 
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.
 
 وأكدت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة  لـ2 مليون و400 ألف طن،  وانفراجه في تدفق الصادرات إلي جميع الأسواق العالمية والأوربية، طبقا للشروط الحجرية والتي تتفق مع الدول المستوردة ، وفتح  منافذ جديدة، بالإضافة إلى تقديم  العديد من دول الخليج تسهيلات لدخول المنتجات المصرية لأسواقها، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها  لجودة الصادرات تضمن  زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.
 
 
 
 

اسعار الخضروات

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