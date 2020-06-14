أسباب ارتفاع ضغط العين عديدة منها التهاب الجيوب الأنفية

كتبت فاطمة خليل

ارتفاع ضغط العين من المشاكل الصحية التي تواجه البعض وهو الشعور بالضغط خلف العين وقد يكون هذا الإحساس ناتجًا عن مشكلة تؤثر على العينين ويجب علاجها في أسرع وقت، وقد يكون السبب على الأرجح حالة تؤثر على الأنسجة المحيطة بالوجه، وفقاً لما ذكره موقع "Medical news today"، في هذا التقرير نتعرف على أسباب ارتفاع ضغط العين.



ارتفاع ضغط العين

اسباب ارتفاع ضغط العين



اسباب ارتفاع ضغط العين قد يكون ما يلي:

-الصداع النصفي والصداع الأخرى.

-التهابات الجيوب الانفية.

-مرض جريفز.

التهاب العصب البصري.

ألم الأسنان.

-إصابة في الوجه.

اسباب ارتفاع ضغط العين بالتفصيل



اسباب ارتفاع ضغط العين الذي يظهره اختبار ضغط العين هي:

-الصداع النصفي وأنواع الصداع الأخرى

ولاحظت مؤسسة الصداع النصفي الأمريكية أن الصداع والألم حول العينين غالبًا ما يذهبان معًا ومع ذلك ، يشيرون أيضًا إلى أن معظم حالات الصداع تصنف على أنها صداع نصفي أو من نوع التوتر، ولا علاقة لها بالعين.

غالبًا ما يرتبط الصداع النصفي بشعور بالضغط أو الألم خلف العين.

وتشمل الأعراض الأخرى للصداع النصفي ما يلي:

-ألم نبضي في الرأس

-غثيان

-التقيؤ

-حساسية الصوت

-حساسية للضوء

-أضواء أو أصوات غريبة قبل ظهور الصداع

تشمل أنواع الصداع الأخرى ما يلي:

-لديك صداع بالرأس، سيكون هناك إحساس بالشد والضغط ، بدلاً من النبض.

-الصداع العنقودي، يستمر هذا الصداع لمدة 15-180 دقيقة وكثيرا ما تحدث حتى ثماني مرات في اليوم، كما أن العدوى أو التورم أو الألم في مناطق الوجه ، بما في ذلك العيون ، أمر شائع مع الصداع العنقودي.

أسباب ارتفاع ضغط العين منها عدوى الجيوب الأنفية

الجيوب الأنفية هي مساحات مجوفة في الجمجمة، تقع فوق وأسفل وخلف وبين العينين.

غالبًا ما تتضمن مشاكل الجيوب الأنفية الشعور بالألم في الوجه وحوله.

أحد الأعراض الرئيسية لعدوى الجيوب الأنفية هو ألم الخفقان والضغط حول مقلة العين.

يرتبط نوع واحد على الأقل من عدوى الجيوب الأنفية - التهاب الجيوب الوتدي - بألم خلف العينين.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، تشمل الأعراض الأخرى لعدوى الجيوب الأنفية ما يلي:

-سيلان أو انسداد الأنف

-فقدان حاسة الشم

-صداع الراس

-ألم أو ضغط في الوجه

- المخاط من الأنف إلى الحلق

-إلتهاب الحلق

-حمى

-سعال

-التعب

-رائحة الفم الكريهة

أسباب ارتفاع ضغط العين منها مرض جريفز

نتيجة لفرط نشاط الغدة الدرقية ، يمكن أن يتسبب مرض جريفز في تضخم الأنسجة والعضلات والدهون خلف العين. يؤدي هذا إلى انتفاخ مقلة العين ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل أخرى ، مثل عدم القدرة على تحريك مقلة العين.

قد يؤدي تورم الأنسجة خلف العين إلى الشعور بالضغط.

اسباب ارتفاع ضغط العين بينها التهاب العصب البصري

يؤثر التهاب العصب البصري على الأعصاب البصرية، التي تربط العين والدماغ.

التهاب العصب البصري هو حالة يصبح فيها العصب الذي يربط العين والدماغ ملتهبًا ومتورمًا.

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الألم وفقدان الرؤية المؤقت ، والذي عادة ما يصل إلى الذروة في غضون أيام قليلة ويمكن أن يستغرق 4-12 أسبوعًا للتحسن.

يمكن أن تؤدي العدوى إلى التهاب العصب البصري، كما أنها ترتبط بشكل شائع بالتصلب المتعدد (MS).

أسباب ارتفاع ضغط العين منها إصابة الوجه

قد تؤدي إصابات الوجه ، مثل تلك التي تتعرض لها في حوادث السيارات أو أثناء ممارسة الرياضة ، إلى الشعور بالضغط والألم خلف وحول العينين.