"أدب المِحَن".. ندوة رأى بوزارة الأوقاف الثلاثاء المقبل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف ، عن إقامة ندوة للرأى بعنوان: "أدبُ المِحَـن"، وذلك في إطـار التعاون والتـنسيق المـستمر بين وزارة الأوقاف المـصـرية والـهـيئة الوطنيـة للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصري،.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه من المقرر أن تنقل الندوة الـقناة الثـقـافية في بث مباشر من مبني الإذاعة والتليفزيون، يوم الثلاثاء المقبل، ويشارك فيها كل من:"الدكتور عيد علي خليفة إمـام وخـطـيب مسجـد عمرو بن العاص، والشيخ أحـمـد دسـوقـي مـكي (مدير إدارة نشر الدين والحياة بالديوان العام.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن "أسباب رفع البلاء" سيكون موضوع خطبة الجمعة القادمة، والتي سيتم نقلها إذاعيا وتلفزيونيا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بحضور عدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف.

وأكد جمعة أن نقل الخطبة سيقتصر على فريق العمل المكلف من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بنقل شعائر صلاة الجمعة، وذلك حفاظًا على الالتزام بمحدودية العدد المسموح بحضوره، قائلا: "نسأل الله العلي العظيم أن يعجل بتفريج الكرب ورفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".