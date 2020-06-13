اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 09:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

8 معلومات عن خدمة المسحة الطبية لكشف كورونا المقدمة للعاملين بجامعة القاهرة

السبت، 13 يونيو 2020 09:00 ص
8 معلومات عن خدمة المسحة الطبية لكشف كورونا المقدمة للعاملين بجامعة القاهرة جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع إعلان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تفعيل خدمة إجراء المسحة الطبية للعاملين بالجامعة سواء المصابين بفيروس كورونا المستجد أو حالات الاشتباه، يرصد" اليوم السابع " أبرز المعلومات عن الخدمة:
 
1 - بدأت جامعة القاهرة فى تفعيل الخدمة  الموافق 1 يونيو، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، على أن يتم تمديد الخدمة إلى الساعة السادسة مساءً تدريجيًا.
 
2 - يأتى إطلاق الخدمة بالتزامن مع توجيه الحكومة بالعودة للعمل ووضع خطة التعايش وضمن خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير إجراءات الوقاية لكافة العاملين والمنتسبين للجامعة.
 
3 - تم تخصيص خط ساخن لتلقي اتصالات كافة العاملين بالجامعة، والاستفسار عن الأعراض والشكاوى، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 01212015555.
 
4 -  يتم الرد من خلال أحد الأطباء المتخصصين في طب الأسرة كمرحلة أولى.
 
5 - في حال تطابق أعراض فيروس كورونا على المتصل فسيتم تحويله على رقم آخر لحجز موعد لعمل جميع الفحوصات والمسحة الخاصة بڤيروس كورونا.
 
6 - تم تخصيص العيادات الخارجية للقصر العيني القديم لهذا الغرض.
 
7 - في حال كانت درجة الإصابة بسيطة سيتم تخيير الحالة بين العزل المنزلي أو العزل في المدينة الجامعية، وفي هذه الحالة سيصرف العلاج من الصيدلية بمبنى العيادات الخارجية، ويتم تسليم ارشادات العزل ومواعيد المتابعة وفقًا لجدول محدد من الاستشاري.
 
8 - في حال كانت درجة الإصابة متوسطة أو شديدة سيتم توجيه الحالة لمستشفى العزل  للحجز وتلقي العلاج.
 
 

جامعة القاهرة

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

كورونا

قصر العينى

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة القاهرة تصدر دليلا لعزل مصابى فيروس كورونا لمواجهة الوصفات الشعبية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:33 ص

رئيس جامعة القاهرة ينعى وفاة مشرف أمن الأشعة بمستشفى المنيل إثر إصابته بكورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:48 م

جامعة القاهرة: عقوبات فورية على المخالفين لإجراءات التباعد الاجتماعى

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:52 م

اليوم.. بدء تفعيل خدمة إجراء مسحة كورونا لمصابى جامعة القاهرة من العاملين

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:22 ص

مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة : امتحانات طلاب "البينى" و"الصيفى" بنظام الأبحاث

الأحد، 31 مايو 2020 12:05 م

جامعة القاهرة تبدأ إجراء مسحات للعاملين المصابين أو المشتبه إصابتهم بكورونا

الأحد، 31 مايو 2020 10:08 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد: توفير كمامات يوميا بشبابيك الحجز بالمحطات بسعر التكلفة

السكة الحديد: توفير كمامات يوميا بشبابيك الحجز بالمحطات بسعر التكلفة

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 38 درجة

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 38 درجة

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف شكل لجنة الامتحانات لحماية الطلاب من كورونا

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف شكل لجنة الامتحانات لحماية الطلاب من كورونا

كيف نظم القانون توزيع التركة على الورثة؟

كيف نظم القانون توزيع التركة على الورثة؟

الزراعة: برامج ترقيم وتأمين وتحصين للماشية لتحسين السلالة وتجنب الأمراض

الزراعة: برامج ترقيم وتأمين وتحصين للماشية لتحسين السلالة وتجنب الأمراض

الكهرباء: فاتورة يونيو يتم تحصيلها بالأسعار القديمة.. والجديدة تحصل فى أغسطس

الكهرباء: فاتورة يونيو يتم تحصيلها بالأسعار القديمة.. والجديدة تحصل فى أغسطس

انتهاء اليوم الـ80 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ80 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمعسكر "أبو قير" الطبى لـ485 حالة

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمعسكر "أبو قير" الطبى لـ485 حالة

250 ألف جنيه والحجب عقوبة استخدام ألفاظ تحمل سبا وقذفا على وسائل الإعلام

250 ألف جنيه والحجب عقوبة استخدام ألفاظ تحمل سبا وقذفا على وسائل الإعلام

10 ضوابط لفتح المساجد.. أبرزها مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء الكمامة

10 ضوابط لفتح المساجد.. أبرزها مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء الكمامة

"شباب البرلمان": الإجراءات الوقائية شرط أساسى لاستئناف النشاط الرياضى

"شباب البرلمان": الإجراءات الوقائية شرط أساسى لاستئناف النشاط الرياضى

فصل الكهرباء عن 7 مناطق فى الأقصر لمدة يومين لصيانة المحولات

فصل الكهرباء عن 7 مناطق فى الأقصر لمدة يومين لصيانة المحولات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة