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15 معلومة عن استعدادات القليوبية لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

السبت، 13 يونيو 2020 01:00 ص
15 معلومة عن استعدادات القليوبية لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية استعدادات القليوبية لامتحانات الثانوية العامة
القليوبية إبراهيم سالم

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تستعد محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتى تبدأ يوم 21 يونيو الجاري، والوقوف على استعدادات المحافظة للامتحانات، ويستعرض "اليوم السابع"، أبرز المعلومات حول امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالقليوبية، والتي جاءت على النحو التالى:
 
- يبلغ عدد الطلبة والطالبات بالصف الثالث الثانوي بالمحافظة 42343.
 
- يبلغ إجمالى عدد اللجان الأساسية  112 لجنة وعدد اللجان الاحتياطية  12 لجنة.
 
- فى حين يبلغ عدد الطلبة للجان الدبلومات الفنية 50743 طالبا وطالبة.
 
- ويبلع عدد اللجان 172 لجنة.
 
- تبدأ الامتحانات العملية يوم 27/6/2020 وتنتهي 20/7/2020 وتبدأ الامتحانات النظرية يوم 25/7/2020وتنتهي 13/8/2020.
 
- يتم تطهير المدارس قبل وبعد الامتحانات يوميا.
 
- التأكيد على التزام الطلبة والطالبات بارتداء الكمامات والقفازات الطبية.
 
- الاهتمام بغرف الصحة المدرسية وتجهيزها بالبدل الوقائية.
 
- التأكيد على تواجد بوابات تعقيم بداخل المدارس لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين.
 
- تيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين
وتأمينهم في الذهاب والعودة.
 
- التأكيد على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.
 
- إزالة القمامة والإشغالات والباعة الجائلين الملاصقين للمدارس والإدارات التعليمية.
 
- تزويد قطاع التصحيح ومراكز الأسئلة بمولد كهرباء بصفة احتياطية.
 
- زيادة عدد أفراد الأمن الإداري المكلفين بتأمين اللجنة من الداخل، علاوة على توفير سبل الأمان لمواجهة الغش.
 
- متابعة خطة مديرية الأمن لتأمين اللجان من الخارج.
 
 

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