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140 عنصرا من جيش الاحتلال التركى فى سوريا مصابين بكورونا

السبت، 13 يونيو 2020 01:37 م
140 عنصرا من جيش الاحتلال التركى فى سوريا مصابين بكورونا جيش الاحتلال التركى
كتب محمد عبد المجيد

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كشف والى هطاى التركية، عن إصابة 140 جنديا وضابط أتراك فى مدينتى عفرين وإدلب فى سوريا بفيروس كورونا، ونقلت صحيفة "حريت" التركية عن، رحمى دوغان، والى ولاية هطاى الواقعة قرب الحدود التركية مع سوريا، تصريحات تحدث فيها عن واقع الفيروس فى الولاية أمس الجمعة، قائلا: "هناك 320 حالة إصابة بفيروس كورونا فى الولاية، كما أن 140 جنديا وضابط شرطة فى مدينتى عفرين وإدلب فى سوريا أيضا مصابين بالفيروس".
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، ولفت دوغان إلى أن عدد الحالات الإيجابية (المصابين) لعناصر جيش الاحتلال التركى فى مدينة عفرين بلغ 120 حالة، إضافة إلى 20 حالة فى صفوف عناصر قوات الاحتلال العاملة فى القاعدة التركية بمدينة إدلب، منوها بأنه لم يتم تسجيل حالات فى صفوف المدنيين فى المناطق التى تتواجد فيها القوات التركية فى سوريا".
 
إلى ذلك، ذكرت وكالة "الأناضول" أن إجمالى إصابات كورونا فى هطاى بلغ 320 حالة.
 
وأكد البيان بحسب "الأناضول"، أن المستشفيات فى هطاى عالجت حالات إصابات مؤكدة (عسكريين ومدنيين) جاءت من ولايات تركية أخرى، بهدف الانتقال إلى مناطق العمليات العسكرية فى سوريا، (أى أنه تم الكشف عنها قبل إرسال العناصر الذين كانت نتائجهم إيجابية إلى سوريا).
 

 


تركيا

سوريا

كورونا

فيروس كورونا

ادلب

عفرين

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