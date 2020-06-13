10 معلومات عن "اقتحام قسم التبين" بعد حكم المشدد

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمة النهاية بعد حكم المشدد على 34 فى إعادة محاكمتهم بأحداث اقتحام قسم شرطة التبين، وتوجد تواريخ هامة مرتبطة بالدعوى منها ..

1 ـ أكد دفاع المتهمين أن للمتهمين أحقية الطعن على الأحكام خلال 60 يوما من صدوره.

2 ـ الجنايات نظرت 20 جلسة فى الدعوى حتى جلسة النطق بالحكم فى 8 يونيو الجارى.

3 ـ أول جلسة نظرتها المحكمة كانت فى 24 أبريل ولكن تعذر تلاوة أمر الإحالة تعذر حضور المتهمين.

4 ـ المحكمة عرضت أحراز عليها فيديوهات لأحداث اقتحام قسم التبين وأظهرت لقطات لعمليات اشتعال النار بأجزاء بالقسم.

5 ـ الفيديوهات المعروضة أظهرت قيام بعض الأشخاص بسرقة محتويات القسم وظهور بعض المتجمهرين أمام القسم.

6 ـ النيابة العامة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين فى جلستها المنعقدة فى 9 نوفمبر 2019.

7 ـ المحكمة ألزمت المتهمين بدفع 10 ملايين و101 ألف جنيه قيمة التلفيات التى ألحقت بالقسم ومحيطه.

8 ـ الحكم صادر من محكمة الموضوع الثانية ولا يتبقى أمام المتهمين سوى محكمة النقض والتى سيكون قراراها ف الدعوى هو الأخير ونافذ فى حق المتهمين.

9 ـ المستشار محمد السعيد الشربينى أكد فى كلمته قبل النطق بالحكم أن المتهمين لوثوا أرض مصر بدماء الفتنة.

10 ـ الأحداث وقعت فى شهر أغسطس من عام 2013، بالتزام مع فضى اعتصامى رابعة والنهضة.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.