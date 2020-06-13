اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

10 معلومات عن "اقتحام قسم التبين" بعد حكم المشدد

السبت، 13 يونيو 2020 11:32 ص
10 معلومات عن "اقتحام قسم التبين" بعد حكم المشدد المستشار محمد السعيد الشربينى وهيئة المحكمة
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سطرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمة النهاية بعد حكم المشدد على 34 فى إعادة محاكمتهم بأحداث اقتحام قسم شرطة التبين، وتوجد تواريخ هامة مرتبطة بالدعوى منها ..

1 ـ أكد دفاع المتهمين أن للمتهمين أحقية الطعن على الأحكام خلال 60 يوما من صدوره.

2 ـ الجنايات نظرت 20 جلسة فى الدعوى حتى جلسة النطق بالحكم فى 8 يونيو الجارى.

3 ـ أول جلسة نظرتها المحكمة كانت فى 24 أبريل ولكن تعذر تلاوة أمر الإحالة تعذر حضور المتهمين.

4 ـ المحكمة عرضت أحراز عليها فيديوهات لأحداث اقتحام قسم التبين وأظهرت لقطات لعمليات اشتعال النار بأجزاء بالقسم.

5 ـ الفيديوهات المعروضة أظهرت قيام بعض الأشخاص بسرقة محتويات القسم وظهور بعض المتجمهرين أمام القسم.

6 ـ النيابة العامة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين فى جلستها المنعقدة فى 9 نوفمبر 2019.

7 ـ المحكمة ألزمت المتهمين بدفع 10 ملايين و101 ألف جنيه قيمة التلفيات التى ألحقت بالقسم ومحيطه.

8 ـ الحكم صادر من محكمة الموضوع الثانية ولا يتبقى أمام المتهمين سوى محكمة النقض والتى سيكون قراراها ف الدعوى هو الأخير ونافذ فى حق المتهمين.

9 ـ المستشار محمد السعيد الشربينى أكد فى كلمته قبل النطق بالحكم أن المتهمين لوثوا أرض مصر بدماء الفتنة.

10 ـ الأحداث وقعت فى شهر أغسطس من عام 2013، بالتزام مع فضى اعتصامى رابعة والنهضة.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

 


احداث التبين

اقتحام قسم التبين

الجنايات

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بداية من غدا..حظر التجوال من 8 مساء لـ 4 صباحا وغلق المحال والمولات 6 مساء

بداية من غدا..حظر التجوال من 8 مساء لـ 4 صباحا وغلق المحال والمولات 6 مساء

انسى كورونا واستمتع بالسبت الكروى.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

انسى كورونا واستمتع بالسبت الكروى.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

جالطة سراى التركى يضع محمود تريزيجيه على قائمة أولويات الموسم الجديد

جالطة سراى التركى يضع محمود تريزيجيه على قائمة أولويات الموسم الجديد

المالية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات والاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات

المالية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات والاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات

ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا بمستشفى إسنا للعزل الصحى لـ 630 حالة

ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا بمستشفى إسنا للعزل الصحى لـ 630 حالة

الإسكان: حجز وحدات الإعلان الـ13 مستمر لـ4 يوليو..ولا داعى للتزاحم بالبريد

الإسكان: حجز وحدات الإعلان الـ13 مستمر لـ4 يوليو..ولا داعى للتزاحم بالبريد

التعليم: غدا استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

التعليم: غدا استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

وزير الإسكان يصدر 22 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

وزير الإسكان يصدر 22 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

السكة الحديد: توفير كمامات يوميا بشبابيك الحجز بالمحطات بسعر التكلفة

السكة الحديد: توفير كمامات يوميا بشبابيك الحجز بالمحطات بسعر التكلفة

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 38 درجة

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 38 درجة

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف شكل لجنة الامتحانات لحماية الطلاب من كورونا

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف شكل لجنة الامتحانات لحماية الطلاب من كورونا

كيف نظم القانون توزيع التركة على الورثة؟

كيف نظم القانون توزيع التركة على الورثة؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة