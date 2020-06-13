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يونيسف: 4.1 مليون طفل يحتاجون للمساعدة الإنسانية فى جنوب السودان

السبت، 13 يونيو 2020 04:10 م
يونيسف: 4.1 مليون طفل يحتاجون للمساعدة الإنسانية فى جنوب السودان اطفال افارقه - ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

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أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف " أنه عطلت سنوات من الصراع والنزاع المسلح الخدمات الاجتماعية الحرجة فى جنوب السودان، ليؤدى ذلك إلى تفاقم الازمات وتأثر الأطفال ليصل حوالى 4.1 مليون طفل فى حاجه للمساعدة الإنسانية، بما فى ذلك ما يقدر بنحو 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة الذين من المتوقع أن يعانون من سوء التغذية الحاد فى عام 2020.

ولفتت يونيسف أنه من الضرورى الحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية، وضمان عدم وفاة الأطفال من الظروف التى نعرف كيفية علاجها، حتى عندما نتخذ احتياطات لمنع انتشار الفيروس

وأشارت يونيسف أنه تم تركيب محطات غسل اليدين فى مراكز العيادات الخارجية التى تدعمها اليونيسف لعلاج سوء التغذية. كما توفر المراكز، التى نفذت إجراءات إبعاد جسدية، الصابون للمساهمة فى بيئة نظيفة وصحية فى المنزل.


الأمم المتحدة

يونيسف

جنوب السودان

الأطفال

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