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"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

السبت، 13 يونيو 2020 05:15 م
"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل تامر اسماعيل فى برنامج "الشاشة"

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قدم تامر إسماعيل صالح حلقة جديدة من برنامج "الشاشة" المذاع على منصات "اليوم السابع" على مواقع التواصل الاجتماعى، ورصد فيها تفاصيل وأراء جديدة حول "ذروة كورونا"، وحقيقة الزيادة المفاجئة والكبيرة في أعداد الإصابات والتي يتوقع البعض أن تأتى بعدها انخفاض في معدل الإصابات.

 

كما رصد بالصور والرسوم البيانية الطريقة التي يتم من خلالها توقع أرقام الإصابات وانتشار أو انحسار الفيروس في مدد زمنية معنية بناءا على المعطيات التي يتم إدخالها في برامج حسابية وإحصائية متخصصة.

 

وقال تامر إسماعيل إنه بناءا على توقعات ودراسات الأرقام في مصر، فإنه من المفترض وفقا للإحصاءات والدراسات الرقمية، أن عدد الإصابات الإجالمية في مصر حاليا يقارب الربع مليون إصابة، بعد تخطى الإصابات المسجلة فقط 40 ألف.

 

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصر لم تشهد حتى الأن موجة ثانية من فيروس كورونا، في حين انها حذرت من موجة ثانية في العراق، وشهدت السعودية أيضا زيادة مفاجئة في الأعداد بعد أن اطمأنت لها، واتخذت قرارات للفتح وعودة الحياة تدريجيا، لكنها تراجعت عنها بعد عودة الزيادة في أعداد الإصابات، ما يؤكد أن فيروس كورونا ليس لها ذورة واحدة، بل سيستمر في محاولة الانتشار مستغلا ضعف الإجراءات الاحترازية والوقاية في أي مكان يتواجد فيه الفيروس.

 

"الشاشة" برنامج يومى يقدمه تامر إسماعيل صالح على صفحة اليوم السابع على فيسبوك ويناقش فيه بالتحليل والمعلومات، القضايا والملفات المثارة.


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اليوم السابع بلس

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