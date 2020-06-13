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وكالة: إيران استعدت للانتقام من أمريكا إذا أوقفت ناقلات كانت فى طريقها لفنزويلا

السبت، 13 يونيو 2020 06:13 م
وكالة: إيران استعدت للانتقام من أمريكا إذا أوقفت ناقلات كانت فى طريقها لفنزويلا الحرس الثورى الإيرانى
رويترز

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قالت وكالة أنباء قريبة من الحرس الثورى الإيرانى، اليوم السبت، إن القوات البحرية الإيرانية، استعدت لاستهداف السفن التجارية الأمريكية فى الخليج الشهر الماضى فى حالة اعتراض القوات الأمريكية ناقلات إيرانية كانت فى طريقها لفنزويلا.
 
وأرسلت إيران، أسطولا مؤلفا من خمس ناقلات وقود لحليفتها فنزويلا، التى تحتاج للبنزين بشدة فى مايو أيار وقالت طهران إنها ستواصل هذه الشحنات إذا طلبت كراكاس المزيد على الرغم من انتقاد واشنطن للتجارة بين البلدين وكلاهما تفرض الولايات المتحدة عليها عقوبات.
 
وقالت وكالة نور نيوز، على موقعها الإلكترونى "طبقا لتقارير تلقتها نور نيوز، بعد تزايد التهديدات العسكرية ضد السفن الإيرانية المتجهة لفنزويلا، صدر أمر للقوات المسلحة الإيرانية بتحديد وتعقب عدة سفن تجارية أمريكية فى الخليج الفارسى وخليج عمان".
 
وشكت إيران للأمم المتحدة الشهر الماضى، واستدعت السفير السويسرى فى طهران، والذى يمثل المصالح الأمريكية فى الجمهورية الإسلامية، بشأن الإجراءات المحتملة التى قد تتخذها واشنطن ضد الناقلات الإيرانية.
 
وقال مسؤول أمريكى لرويترز، فى وقت سابق من الشهر الجارى إن الولايات المتحدة، التى لم تعرقل شحنات الناقلات الإيرانية، تفكر فى فرض عقوبات على عشرات من ناقلات النفط الأجنبية الإضافية لتعاملها مع فنزويلا.
 

ايران

امريكا

فنزويلا

الحرس الثورى الايرانى

البحريه الايرانيه

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