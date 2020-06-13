اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 09:29 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وقف 8 مصانع عن العمل 14 يوما بالعاشر لعدم الالتزام بإجراءات الحماية من كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 08:00 م
وقف 8 مصانع عن العمل 14 يوما بالعاشر لعدم الالتزام بإجراءات الحماية من كورونا أيمن رضا الامين العام لجمعية مستثمري العاشر
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن اللجنة العليا المشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية ووزارة القوى العاملة، قررت تجديد وقف 8 مصانع عن العمل لمدة 14 يوما، نظرا لعدم الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالمدينة، وذلك وفقا للجان التى تجرى زيارات دورية.

وقال أيمن رضا، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة العليا لها أحقية وقف المصانع غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية المطلوبة للحماية من الفيروس لمدة 48 ساعة لحين استيفاء الضوابط اللازمة، وتصل مدة الوقف إلى 14 يوما حال استمرار عدم الالتزام، مشيرا إلى أن هذه اللجنة في زيارات يومية إلى كافة المصانع على اختلاف اختصاصاتها للتأكد من ضوابط حماية العمالة فى المصانع لاحتواء انتشار الفيروس، خاصة أن المنطقة الصناعية بالعاشر تستقبل عددا كبيرا من العمالة الموزعة بين عدد كبير من المحافظات.

وتعتبر مدينة العاشر من رمضان أكبر مدينة صناعية في مصر وأقدمها، وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العاشر من رمضان نحو 400 كيلو متر مربع، ويتردد عليها نحو 500 ألف عامل يوميا وهم مغتربون من محافظات أخرى أغلبها وأغلبهم من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وشكلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان لجنة عليا من أجل إدارة الأزمة منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا المستجد في مصر وحتى الآن، برئاسة هيئة التنمية الصناعية وممثلي وزارة القوى العاملة، وعضوية جمعية مستثمري العاشر من رمضان، من أجل مراقبة ومتابعة تطبيق المصانع لإجراءات الوقاية من الفيروس بين العاملين، ومن أهمها تخفيف كثافة حافلات نقل العمالة إلى 60% فقط لضمان الحفاظ على العمالة، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات وتطهير الأيدي وخطوط الإنتاج.


العاشر من رمضان

وقف المصانع

كورونا

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 وفاة وتعافى 421 مصابًا

الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 وفاة وتعافى 421 مصابًا

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ430 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ430 ألف حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى أفريقيا تقترب من 230 ألف حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى أفريقيا تقترب من 230 ألف حالة

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ4 ملايين

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ4 ملايين

تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة