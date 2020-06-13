وقف 8 مصانع عن العمل 14 يوما بالعاشر لعدم الالتزام بإجراءات الحماية من كورونا

كتب: مدحت عادل

أكد أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن اللجنة العليا المشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية ووزارة القوى العاملة، قررت تجديد وقف 8 مصانع عن العمل لمدة 14 يوما، نظرا لعدم الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالمدينة، وذلك وفقا للجان التى تجرى زيارات دورية.

وقال أيمن رضا، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة العليا لها أحقية وقف المصانع غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية المطلوبة للحماية من الفيروس لمدة 48 ساعة لحين استيفاء الضوابط اللازمة، وتصل مدة الوقف إلى 14 يوما حال استمرار عدم الالتزام، مشيرا إلى أن هذه اللجنة في زيارات يومية إلى كافة المصانع على اختلاف اختصاصاتها للتأكد من ضوابط حماية العمالة فى المصانع لاحتواء انتشار الفيروس، خاصة أن المنطقة الصناعية بالعاشر تستقبل عددا كبيرا من العمالة الموزعة بين عدد كبير من المحافظات.

وتعتبر مدينة العاشر من رمضان أكبر مدينة صناعية في مصر وأقدمها، وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العاشر من رمضان نحو 400 كيلو متر مربع، ويتردد عليها نحو 500 ألف عامل يوميا وهم مغتربون من محافظات أخرى أغلبها وأغلبهم من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وشكلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان لجنة عليا من أجل إدارة الأزمة منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا المستجد في مصر وحتى الآن، برئاسة هيئة التنمية الصناعية وممثلي وزارة القوى العاملة، وعضوية جمعية مستثمري العاشر من رمضان، من أجل مراقبة ومتابعة تطبيق المصانع لإجراءات الوقاية من الفيروس بين العاملين، ومن أهمها تخفيف كثافة حافلات نقل العمالة إلى 60% فقط لضمان الحفاظ على العمالة، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات وتطهير الأيدي وخطوط الإنتاج.