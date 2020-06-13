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وفاة خطيب سابق بمسجد سيدى أحمد البدوى بطنطا متأثرا بإصابته بكورونا

السبت، 13 يونيو 2020 02:38 م
وفاة خطيب سابق بمسجد سيدى أحمد البدوى بطنطا متأثرا بإصابته بكورونا الشيخ حسين وهدان المتوفي بفيروس كورونا
الغربية – مصطفى عادل

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توفى صباح اليوم السبت الشيخ حسين وهدان خطيب سابق بمسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى بطنطا بمحافظة الغربية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

كان الشيخ حسين وهدان قد سبق وعمل إماما وخطيبا من قبل وزارة الأوقاف لمسجد سيدي احمد البدوى، وأصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، وتم وضعه بالحجر الصحي، إلا انه توفي متأثرا بإصابته بالفيروس القاتل.

من جانبه، قال الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن الشيخ حسين وهدان ليس من الخطباء الحاليين  للمسجد الأحمدى، وإنما هناك اثنين من الخطباء المعينين بالمسجد، وهما الدكتور محمود الهلالي والدكتور عبد الرحيم، وهما المكلفان من قبل وزارة الأوقاف بالخطابة بالمسجد.

 

 

 

 


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