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وصول 144 عالقا يمنيا فى مصر إلى مطار سيئون باليمن

السبت، 13 يونيو 2020 05:02 م
وصول 144 عالقا يمنيا فى مصر إلى مطار سيئون باليمن مطار سيئون باليمن
إيمان حنا

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وصل 144عالقا يمنيا بمصر إلى مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت اليمنية، اليوم السبت، فى الرحلة الجوية الثالثة لشركة طيران اليمنية وفق سبأ. وقال مدير عام مطار سيئون الدولي علي سعيد، إنه جرى التأكد من قبل الأطقم الصحية والعاملين المختصين بالمطار من تعبئة الشهادات الصحية التي تؤكد خلو الركاب من الإصابة بوباء كورونا التي يحملونها قبل صعودهم الطائرة وفقا لبرتوكول نقل العالقين الذي بموجبه تتم عملية نقل العالقين اليمنيين.

وأضاف: قامت الأطقم المتخصصة بتعقيم الركاب وعفشهم بالمعقمات الخاصة وفقا للإجراءات الاحترازية التي تم التوجيه بموجبها في هذه العملية، كما قامت تلك الأطقم بتوجيه الركاب إلى الحافلات المخصصة لنقلهم إلى محافظاتهم مباشرة بحسب الاتفاق الجارى بهذه الخصوص مع السلطات المركزية والمحلية في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا.

وبدأت الأربعاء الماضى، أولى الرحلات الجوية لإعادة العالقين اليمنيين فى مصر، وذلك بعد أن تم حل كافة الإشكاليات التى واجهتها السفارة خلال الأيام الماضية، وفق ما صرح المستشار الطبي بالسفارة اليمنية فى القاهرة الدكتور محمد باحاج. وفق ما صرحت السفارة اليمنية بالقاهرة.

وأوضح سفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم أن اجراء فحوصات (بي سي آر) تمت في المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية بعد أن تم التنسيق لاستقبال 180 شخصا يومياً. 

وأشار إلى أن السفارة عملت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المصرية لترتيب عودة العالقين وفقاً للبروتوكول الحكومي، وتقوم الخطوط اليمنية بالتواصل يومياً مع العالقين المسجلين في جداول الرحلات للتوجه الى المختبرات المركزية قبل موعد رحلاتهم بـ 48 ساعة، لافتا الى ان الملحقية الطبية بالسفارة قامت بالإشراف على تنظيم الاجراءات في المختبرات منعاً لعملية الازدحام وتنفيذ الاجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا.

ومن جهة أخرى وصلت إلى مطار الريان الدولي بمدينة المكلا محافظة حضرموت، مساء أمس، الرحلة الجوية السادسة لنقل اليمنيين العالقين في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها 155 راكبا، بعد إجراء فحوصات الـ (PCR) لهم لتأكيد سلامتهم من فيروس كورونا.

وتأتي هذه الرحلات الإنسانية المجانية ضمن الدعم الإماراتي وبمتابعة السفارة اليمنية في أبوظبي ممثلة بالسفير فهد المنهالي، ووفقا للبروتوكولات المحددة من جانب اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا.

 


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