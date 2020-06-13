وزير خارجية إيران : ترامب أمامه فرصة جيدة للفوز فى الانتخابات الأمريكية

رويترز

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم السبت إنه ما زال أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة جيدة لإعادة انتخابه بفضل قاعدة دعمه القوية، على الرغم من تراجع التأييد له في الأشهر الأخيرة.

وأضاف ظريف في مقابلة "أكبر خطأ في العلوم الإنسانية هو التنبؤ، خاصة في الظروف غير المستقرة والخطيرة. لكن اسمحوا لي أن أتوقع أن فرص إعادة انتخاب السيد ترامب لا تزال أكثر من 50٪". وتابع قائلا "بالطبع فرصته تراجعت بشكل خطير مقارنة بما كان عليه الحال قبل ما بين أربعة وخمسة أشهر ".

وقال ظريف في المقابلة المباشرة على موقع إنستجرام مع الصحفي الإيراني فريد مدرسي والتي تمثل أول مقابلة من نوعها مع مسؤول كبير في الجمهورية الإسلامية، "لكن السيد ترامب لديه قاعدة تتراوح بين 30و35٪ لم تتحرك، وبما أن هذه القاعدة لم تتحرك، فلا تزال هناك فرصة لإعادة انتخابه".