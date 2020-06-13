اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 09:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

السبت، 13 يونيو 2020 08:22 م
وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى وزيرة التضامن الاجتماعي
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، إن العلاوات الخمسة سيتم صرفها فى أول شهر يوليو، أما الـ14% سيتم صرفها تدريجيا، ولن يتم صرفها مرة واحدة، خاصة أن هناك تفاوتا فى النسب التى سيحصل عليها المنتفعين من أصحاب المعاشات.

وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يذاع على قناة الحدث اليوم، أن النفقة التى يجرى صرفها من بنك ناصر، يقوم البنك دفعها نيابة عن الزوج ثم يقاضى الزوج للحصول على مستحقاته، مشيرة إلى أن الدولة تنحاز بشكل أكبر إلى السيدات ممن يحتاجون الرعاية سواء من بنك ناصر أو مشروع تكافل وكرامة.

وعن فتح الحضانات، قالت إن الأولوية الأولى هو أمان الأطفال قبل تعليمهم، مشيرة إلى أن هناك حضانات مرخصة وتتبع الإجراءات الاحترازية، ولكن من الصعب أن يتم فتحها فى الوقت الحالى، ولكن الذى تم الاتفاق عليه، هو فتح الحضانات المتخصصة مثل حضانات مرضى التوحد والمعاقين وأصحاب القدرات الخاصة.

وقالت إن مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة وصلت إلى أكثر من 1300 مؤسسة، ويتم تواصل كافة أساليب الرعاية والحماية الخاصة بنزلاء تلك المؤسسات، مشرة إلى أن الداعية عبلة الكحلاوى أرسلت تقريرا بالحالة الصحية لكل مصاب بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه لم يتوفى أحد من نزلاء دار الرعاية التابع لها، وأنه يتم مسح يومى على كافة المؤسسات.


التضامن

التضامن الاجتماعي

وزاره التضامن الاجتماعي

العماله غير المنتظمه

اليوم السابع بلس

موعد صرف العلاوات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ430 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ430 ألف حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى أفريقيا تقترب من 230 ألف حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى أفريقيا تقترب من 230 ألف حالة

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ4 ملايين

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ4 ملايين

تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة