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وزيرة التجارة تجدد لـ"ربا جلال" بمنصب الرئيس التنفيذى لتنمية الصادرات 6 أشهر

السبت، 13 يونيو 2020 07:00 م
وزيرة التجارة تجدد لـ"ربا جلال" بمنصب الرئيس التنفيذى لتنمية الصادرات 6 أشهر الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة
كتب إسلام سعيد

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قررت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، استمرار العمل بالقرار رقم 147 لسنة 2020 والخاص بتعيين "ربا جلال زايد" رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة المعارض والمؤتمرات، كقائم بأعمال رئيس هيئة تنمية الصادرات وذلك حتى 31 ديسمبر 2020.
 
ويأتي هذا القرار فى إطار مساعي وزيرة الصناعة والتجارة لتحسين أداء جميع الهيئات والمصالح الحكومية التابعة للوزارة، إضافة إلى تحسين أداء مكتب الوزير، ليكون فى خدمة المجتمع الصناعى والتصديرى، بهدف تحقيق طفرة فى أداء القطاعات المختلفة، عن طريق دعم بعض المناصب فى الوزارة بدماء جديدة، وإبعاد المسئولين غير الجادين.
 
هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية لأداء هيئة تنمية الصادرات، وتسعي الوزيرة إلي تسهيل الأداء داخل الهيئة وتقديم خدمة أفضل للمجتمع  التصديرى، والذى عانى  من حدوث بعض العوائق والصعوبات والبيروقراطية.
 
ووجهت وزيرة الصناعة والتجارة بسرعة التعامل مع المشكلات التي تواجه المصدرين والبعثات التجارية ودراسات الأسواق، وكذلك احتياجات الأسواق الخارجية، في إطار خطة محكمة يجرى وضعها حالياً لزيادة كفاءة تعامل الجهات التي تعمل على مجال الصادرات من أجل زيادة نفاذ الصادرات المصرية للخارج، وإدخال مصدرين جدد للشركات المتوسطة والصغيرة، والنفاذ لأسواق جديدة.

نيفين جامع

تنمية الصادرات

صادرات مصر

اخبار الاقتصاد

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