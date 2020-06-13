وزارة العدل التونسية تفتح تحقيقا فى تواصل حزب النهضة مع إرهابيين فى السجون

كتب مصطفى عنبر

أعلنت وزارة العدل التونسية، فتح تحقيق فيما يخص تواصل حزب النهضة -يمثل جماعة الإخوان فى تونس- مع إرهابيين قابعين فى السجون التونسية.

وأفادت وزاة العدل التونسية فى بيان لها اليوم السبت، أن وزيرة العدل أذنت بفتح تحقيق بخصوص تصريحات النائبة عبير موسي، رئيس الحزب الدستورى الحر، لبرنامج 'مع الناس' الذى بثته القناة الوطنية الأولى مساء أمس الجمعة، حول 'تواصل بعض النواب مع إرهابيين مودعين فى سجنى المرناقية وبرج العامرى.

وجاء في البيان أن وزيرة العدل التونسية ، فتحت التحقيق استنادا للفصل 23 من صحيفة الإجراءات الجزائية ، في تصريحات النائبة عبير موسي، التي أكّدت فيها حصولها على معلومات عن أسماء مسئولين بالسجون تساعد نواب أحد الأحزاب السياسية مع مساجين متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية مودعين بكل من السجن المدنى بالمرناقية والسجن المدني ببرج العامرى، في مقابل تمتع هؤلاء المسئولين ، ببعض الامتيازات. على حد قولها.

يشار إلى أن موسي كانت أوضحت، لدى حضورها في البرنامج المذكور، أنها تلقت رسالة من أعوان بالإدارة العامة للسجون يستنجدون بها ويخبرونها بوجود اتصالات بين نواب تابعين لمن وصفتهم بـتنظيم الإخوان (حركة النهضة) مع إرهابيين فى السجون عن طريق مسئولين، وطالبوها بكشف الملف والتحرى فى شأنه.