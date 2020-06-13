وزارة الطيران تبدأ تسيير رحلات جوية لإعادة العالقين في قطر

كتب محمود عبد الغنى

تبدأ وزارة الطيران المدنى، اليوم السبت، تسيير رحلات استثنائية إلى مسقط، لعودة المصريين العالقين بقطر، حيث سيتم نقلهم عبر إحدى الشركات من الدوحة إلى مسقط، وتقوم شركة مصر للطيران واير كايرو بنقلهم إلى مطار القاهرة الدولى.

وقالت مصادر مطلعة بالطيران المدنى، إنه سيتم تشغيل حوالى 18 رحلة استثنائية لشركات مصر للطيران وإير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني من مسقط (سلطنة عمان) إلى القاهرة، لنقل حوالى 3000 مصرى من العالقين بدولة قطر بعد نقلهم عبر إحدى الشركات الأخرى من الدوحة إلى مسقط.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.