اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز: البنتاجون ينفى التجسس على محتجين أمريكيين

السبت، 13 يونيو 2020 01:00 م
نيويورك تايمز: البنتاجون ينفى التجسس على محتجين أمريكيين مظاهرات جورج فلويد
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أبلغ مسئول بارز في البنتاجون، الكونجرس أن وكالات المخابرات العسكرية في البلاد لم تتجسس على المتظاهرين الأمريكيين خلال موجة التظاهرات على مستوى البلاد ضد عمليات القتل التي تقوم بها الشرطة ضد الأمريكيين الأفارقة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وفي رسالة إلى لجنة المخابرات بمجلس النواب ، قال جوزيف د. كرنان ، وكيل وزارة الدفاع لشؤون المخابرات والأمن ، إنه لم يتلق أي أوامر من إدارة ترامب للقيام بمثل هذه المراقبة ، وأكد حق المواطنين الدستوري في الاحتجاج بسلام.

لكنه ذكّر المشرعين بدور وكالات الاستخبارات التابعة للبنتاجون للمساعدة في الدفاع ضد التدخل الأجنبي في الشؤون السياسية الداخلية الأمريكية.

وأقر كرنان بأنه يمكن إساءة تفسير هذه الجهود السرية.دون ذكر أي دور محدد قد تلعبه وكالات التجسس التابعة للبنتاجون في مراقبة الأنشطة الأجنبية خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وأوضح "بالنظر إلى الطبيعة المعقدة لجمع الاستخبارات الأجنبية ، فإنه ليس من الواضح دائمًا للجمهور الأمريكي كيف أن جمع وتحليل الاستخبارات الأجنبية القانونية يختلفان عن أنشطة الاستخبارات غير القانونية المحظورة قانونًا بموجب القانون الأمريكي ووزارة الدفاع ".

في رسالة من صفحتين ، نشرتها اللجنة يوم الجمعة ، شدد كرنان على أنه "لم يطلب أي شخص في الإدارة أو وزارة الدفاع القيام بأي أنشطة استخبارية غير قانونية أو غير لائقة يمكن أن تنتهك الحريات المدنية مع الاضطرابات المدنية المحلية ".

وقال كرنان إن مديري وكالة المخابرات الدفاعية ووكالة الأمن القومي والوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية "أكدوا لي شخصياً أنهم لم يتلقوا أو قدموا أي طلبات من هذا القبيل" للتجسس على الأمريكيين.

كما أكد عدم تلقى أي أوامر من إدارة ترامب بإجراء مراقبة على المتظاهرين الأمريكيين.

 


ترامب

احتجاجات جورج فلويد

الاحتجاجات الامريكية

البنتاجون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خبير الأوبئة "فاوتشى" يحذر من مسيرات ترامب الانتخابية وينصح بالكمامات

السبت، 13 يونيو 2020 10:48 ص

ترامب يشارك بحملات تبرع شعبية ويزور منتجعه بنيوجيرسى

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:06 م

ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

الجمعة، 12 يونيو 2020 08:25 م

ترامب لـ "فوكس نيوز": لا خلافات بينى وبين قادة البنتاجون بشأن الاحتجاجات.. الرئيس الأمريكى: فيديو خنق فلويد شكل لى 8 دقائق من الرعب والعار.. وتسلمت من أوباما جيشا قديما جعلته عظيما عن طريق الدعم الكامل

الجمعة، 12 يونيو 2020 08:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التصريح بدفن شاب انتحر نتيجة إصابته بكورونا بعد تعذر تشريح جثمانه

التصريح بدفن شاب انتحر نتيجة إصابته بكورونا بعد تعذر تشريح جثمانه

بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

الداخلية تضبط 377 قضية احتكار سلع فى زمن كورونا

الداخلية تضبط 377 قضية احتكار سلع فى زمن كورونا

ضبط 4543 شخص خرقوا حظر التجوال و3361 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

ضبط 4543 شخص خرقوا حظر التجوال و3361 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

مواجهات نارية فى السبت الكروى.. الإنتر يتحدى نابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا.. برشلونة فى مهمة خاصة أمام مايوركا بالدورى الإسبانى.. مطاردة عنيفة بالدورى الألمانى.. وبشكتاش يفتتح مباريات الدورى التركى

مواجهات نارية فى السبت الكروى.. الإنتر يتحدى نابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا.. برشلونة فى مهمة خاصة أمام مايوركا بالدورى الإسبانى.. مطاردة عنيفة بالدورى الألمانى.. وبشكتاش يفتتح مباريات الدورى التركى

غدا انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة شمالا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

غدا انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة شمالا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

اليوم السابع تنفى تعيين إسلام بحيرى مسئولا للملف الدينى بالجريدة

اليوم السابع تنفى تعيين إسلام بحيرى مسئولا للملف الدينى بالجريدة

بداية من غدا..حظر التجوال من 8 مساء لـ 4 صباحا وغلق المحال والمولات 6 مساء

بداية من غدا..حظر التجوال من 8 مساء لـ 4 صباحا وغلق المحال والمولات 6 مساء

انسى كورونا واستمتع بالسبت الكروى.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

انسى كورونا واستمتع بالسبت الكروى.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

جالطة سراى التركى يضع محمود تريزيجيه على قائمة أولويات الموسم الجديد

جالطة سراى التركى يضع محمود تريزيجيه على قائمة أولويات الموسم الجديد

المالية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات والاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات

المالية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات والاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة