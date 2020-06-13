نيويورك تايمز: البنتاجون ينفى التجسس على محتجين أمريكيين

كتبت رباب فتحى

أبلغ مسئول بارز في البنتاجون، الكونجرس أن وكالات المخابرات العسكرية في البلاد لم تتجسس على المتظاهرين الأمريكيين خلال موجة التظاهرات على مستوى البلاد ضد عمليات القتل التي تقوم بها الشرطة ضد الأمريكيين الأفارقة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وفي رسالة إلى لجنة المخابرات بمجلس النواب ، قال جوزيف د. كرنان ، وكيل وزارة الدفاع لشؤون المخابرات والأمن ، إنه لم يتلق أي أوامر من إدارة ترامب للقيام بمثل هذه المراقبة ، وأكد حق المواطنين الدستوري في الاحتجاج بسلام.

لكنه ذكّر المشرعين بدور وكالات الاستخبارات التابعة للبنتاجون للمساعدة في الدفاع ضد التدخل الأجنبي في الشؤون السياسية الداخلية الأمريكية.

وأقر كرنان بأنه يمكن إساءة تفسير هذه الجهود السرية.دون ذكر أي دور محدد قد تلعبه وكالات التجسس التابعة للبنتاجون في مراقبة الأنشطة الأجنبية خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وأوضح "بالنظر إلى الطبيعة المعقدة لجمع الاستخبارات الأجنبية ، فإنه ليس من الواضح دائمًا للجمهور الأمريكي كيف أن جمع وتحليل الاستخبارات الأجنبية القانونية يختلفان عن أنشطة الاستخبارات غير القانونية المحظورة قانونًا بموجب القانون الأمريكي ووزارة الدفاع ".

في رسالة من صفحتين ، نشرتها اللجنة يوم الجمعة ، شدد كرنان على أنه "لم يطلب أي شخص في الإدارة أو وزارة الدفاع القيام بأي أنشطة استخبارية غير قانونية أو غير لائقة يمكن أن تنتهك الحريات المدنية مع الاضطرابات المدنية المحلية ".

وقال كرنان إن مديري وكالة المخابرات الدفاعية ووكالة الأمن القومي والوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية "أكدوا لي شخصياً أنهم لم يتلقوا أو قدموا أي طلبات من هذا القبيل" للتجسس على الأمريكيين.

كما أكد عدم تلقى أي أوامر من إدارة ترامب بإجراء مراقبة على المتظاهرين الأمريكيين.