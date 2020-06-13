اليوم السابع
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نيابة طوخ تنتدب الطب الشرعى لتشريح جثة مجهولة عثر بأرض زراعية

السبت، 13 يونيو 2020 11:10 ص
نيابة طوخ تنتدب الطب الشرعى لتشريح جثة مجهولة عثر بأرض زراعية جثه - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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أمر محمود طارق رئيس نيابة طوخ ، بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها ، بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة مجهولة عثر عليها مدفونة بأرض زراعية بدائرة المركز، لبيان سبب الوفاه، كما أمرت النيابة العامة تكثيف البحث لتحديد هوية الجثة ومرتكبى الواقعة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها .

تلقى مدير أمن القليوبية اخطاراً بعثور الأهالى على جثة شخص فى العقد الرابع من العمر مقتولا ومدفون بأرض زراعية بقرية المنزلة التابعة لمدينة طوخ .

جرى إخطار مدير مباحث المديرية ورئيس مباحث القليوبية ، وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز وتبين أن الجثة مقتولة بطريق الخنق وأنها لشخص يبلغ تقريبا 42 عاما ويرتدى قميصا اسود وبنطال ، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض الواقعة والتوصل لمرتكبى الجريمة ، وتحرر محضر بالواقعة، وأمر محمود طارق رئيس نيابة طوخ بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها ، بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة مجهولة عثر عليها مدفونة بأرض زراعية بدائرة المركز، لبيان سبب الوفاه ، كما أمرت النيابة العامة تكثيف أوجه كافة البحث لتحديد هوية الجثة ومرتكبى الواقعة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها .


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