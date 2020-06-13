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ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. استقرار الليمون بـ29 جنيها

السبت، 13 يونيو 2020 12:36 م
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. استقرار الليمون بـ29 جنيها ليمون
كتب مدحت وهبة

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تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
 
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
 
-الطماطم بسعر 4.5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 3.5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه.
- الكوسة بـ 6 للكيلو والجزر بـ 5.5 جنيه والخيار بـ 6 .
-الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 5 للكيلو والليمون 29 جنيها.
الباميا الخضراء 20 جنيه
- الفاصوليا الخضراء بـ 11 للكيلو جرام.
- البرتقال البلدى 9.5 جنيه
- التفاح الجرين 34 والتفاح البلدى 10 جنيه
 
برقوق من 17 الى 26 جنيه
خوخ سكرى 11 جنيه
كانتلوب 6 جنيه
بطيخ 5 جنيه
الموز المستورد 25 جنيه
عنب من 12 الى 15 جنيه
 
 
 
 

التموين

المجمعات الاستهلاكية

اسعار الخضراوات والفاكهة

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