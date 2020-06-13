اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 01:16 م
خالد صلاح
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نقل عمود إنارة يتوسط أحد شوارع مدينة الحسينية لخطورته على الأهالى

السبت، 13 يونيو 2020 01:12 م
نقل عمود إنارة يتوسط أحد شوارع مدينة الحسينية لخطورته على الأهالى نقل عمود أنارة من وسط الشارع بالحسينية
الشرقية - إيمان مهنى

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تلقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، شكوى أهالى مدينة الحسينية بخصوص وجود عمود كهرباء بمنتصف الشارع ، مما يشكل خطر داهم على المواطنين ويعوق حركة السيارات.

كلف المحافظ سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية ، بالتوجه إلى محل الشكوى بالتنسيق مع هندسة كهرباء الحسينية، وتم نقل العامود من منتصف الشارع لإزالة أى معوقات أمام عبور المواطنين وتسيير حركة السيارات حفاظا على أرواح المواطنين .

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رئاسة كهرباء الشرقية لاإجراء أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الكهرباء واستبدل الاسلاك المتهالكة بأخرى معزولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

كما وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والاحياء  بالتنسيق مع قوات الأمن بمنع إقامة الأسواق الاسبوعية  وتفريق الباعة الجائلين  بالأسواق العشوائية.

وذلك من خلال تكثيف المرور الميدانى على أماكن الاسواق قبل افتراش الباعة ببضائعهم من الخضار والفاكهه فى الساعات الاولى من الصباح للحد من التجمعات والاصابه بفيروس كورونا المستجد حفاظآ على الصحة العامة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بفض سوق بقرية الحاج حسن التابعة للوحدة المحلية بالعصايد بالتنسيق مع عمدة القرية وتم تفريق الباعة والمواطنين ورفع كافة الاشغالات من الخضر والفاكهة واخلاء المنطقة من أى إشغالات.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بفض أسواق ( الغنيمية - سنتريس )، وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينيه بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالناصرية اليوم بفض سويقة مقامة بقرية النجيحى ، كما قامت الوحدة المحلية القصبي شرق ومرافقة قوة الشرطة بمركز شرطة صان فض سوق القصبي شرق، وقامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بفض سويقه النوبة والدهاشنه بأولاد سيف وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بفض سوق اسبوعى بقرية الروضة بالوحدة المحلية بالروضة.


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