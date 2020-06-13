نقابة المهندسين تزور مجمع الجلالة.. أول مدينة رخام متكاملة على مستوى العالم.. صور

كتبت آية دعبس

زار وفد من النقابة العامة للمهندسين، مجمع كنوز الجلالة للرخام والجرانيت، وهو أحد مشروعات منطقة الجلالة، مشيرة إلى أن المجمع يضم 8 مصانع للرخام ومصنع للجرانيت، ومصنع آخر للطوب الخفيف ومصنع للرخام الصناعي ومصنع لمستلزمات مصانع الرخام والجرانيت.

وقالت النقابة فى بيان، أنه كان في استقبال وفد النقابة اللواء مهندس محمد عبدالعزيز عمار مدير عام المجمع ، واللواء مهندس أحمد شهاب رئيس القطاع التجاري، والمهندس محمد الشناوي المدير التنفيذي.

وقد أشار الشناوى إلي أنه من المخطط أن يتم الإنتهاء من إنشاء باقي مصانع المجمع خلال الأشهر الثلاثة القادمة، لافتا إلى أن المصانع التي تعمل الآن هم ثلاثة مصانع منهم 2 مصنع رخام، ومصنع جرانيت، لافتا إلى أن صناعة الرخام في مصر كانت تعاني مشاكل كبيرة مما لفت النظر إلي ضرورة إنشاء هذا الصرح العملاق، والذي يسهم بالقطع في توفير فرص عمل كبيرة، حيث يعمل بالمجمع الآن ما يقرب من 3 آلاف شخص، وسوف يزداد هذا العدد تدريجيا بعد الإنتهاء من انشاء باقي مصانع المجمع .

فيما أشار المهندس محمد عبدالعزيز عمار مدير عام المجمع، إلي أن المجمع يضم 13 مصنع منهم 8 مصانع للرخام والجرانيت بطاقة إجمالية 24 مليون متر مربع، ومصنع جرانيت بطاقة إجمالية مليون متر مربع، ويعتبر بالفعل أكبر كيان لإنتاج الرخام والجرانيت عالميا حيث يضم كافة التجهيزات اللازمة لإنتاج الرخام والتي تتيح لمجمع المصانع ان ينفرد بتلبية كافة احتياجات المشروعات الكبري بجودة عالية وفي الوقت المناسب وبكافة التشطيبات المطلوبة، مضيفا أن المجمع به عدد 30 محجر للرخام والجرانيت، ومن المخطط أن تصل لأكثر من 70 محجر لتلبية احتياجات المجمع من الخامات النادرة عالية الجودة.

وفي نهاية الزيارة أعرب أعضاء مجلس نقابة المهندسين عن سعادتهم وفخرهم بهذا الصرح العملاق، وتم إهداء درع نقابة المهندسين للواء مهندس محمد عبد العزيز عمار مدير عام المجمع، وتقديم شهادات التقدير لعدد من المهندسين القائمين على هذا العمل الكبير.

وضم وفد النقابة كل من: المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة، المهندس محمد ناصر عضو المجلس الاعلي ورئيس المكتب الفني، المهندس هشام ابوسنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، المهندس هشام سعودي رئيس نقابة مهندسي الاسكندرية، المهندس أحمد رمزي رئيس الشعبة المدنية، الدكتور حماد عبدالله والمهندس خالد توكل، والمهندس عادل عبدالعزيز والمهندس محمد حموده أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، وعدد من أعضاء الشعب والنقابات الفرعية.