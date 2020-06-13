نقابة المهندسين بكفر الشيخ: 5 آلاف جنيه لمصاب كورونا و20 ألفا لأسرة المتوفى

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد مجلس نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس عبد السميع يوسف، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس، لبحث أوضاع المهندسين في ظل جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية.

وأعلن المهندس محمد ربيع ، الأمين العام للنقابة، أن الاجتماع قرر صرف منحة 5 آلاف جنيه للمهندس المصاب بفيروس كورونا، تصرف بموجب مستند من وزارة الصحة يفيد بإصابته وتلقي العلاج بمستشفى العزل.

وفي حالة وفاة المهندس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، تصرف النقابة مبلغ 20 ألف جنيه لأسرته كإعانة، فضلًا عن إتاحة صرف سلفة للمهندسين أصحاب المعاشات وأسر المهندسين المتوفيين بقيمة معاش شهرين تصرف فورا من النقابة الفرعية على أن تخصم من المعاش على 10 أشهر.

وأكد ربيع، أن نقابة المهندسين بكفر الشيخ بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية قامت بتحديث البيانات الخاصة بالمهندسين إلكترونيا دون الحضور لمقر النقابة لتقليل فرص التجمعات كإجراء احترازي وقائي ضد فيروس كورونا.