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نقابة الأطباء تعلن استئناف فتح باب التقدم لأعضائها لشراء سيارات بالتقسيط

السبت، 13 يونيو 2020 11:47 ص
نقابة الأطباء تعلن استئناف فتح باب التقدم لأعضائها لشراء سيارات بالتقسيط نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن استئناف فتح باب التقدم لشراء سيارات جديدة بالتقسيط للأطباء البشريين، وذلك بالضوابط والشروط الآتية :.
 
1- التمويل بحد أقصى 200 ألف جنيه من قيمة أي سيارة يختارها الطبيب .
 
2- يسدد للنقابة نسبة 20% علي الأقل من قيمة السيارة كمقدم ويقسط الباقي لمدة خمس سنوات بنسبة 8% سنويا.
 
3- يتم سحب الملف من النقابة العامة برسوم قدرها (200) جنيه.
 
4- يمنح الطبيب مهلة لتجهيز الأوراق والمبالغ المطلوبة لمدة أسبوعين كحد أقصي .
 
وأضافت النقابة العامة للأطباء، إنه لمزيد من المعلومات يمكن للأعضاء التواصل مع قسم القروض بالنقابة، علي أرقام: 01029995169، 01149880494.
 
من ناحية أخرى، خاطبت نقابة الأطباء، المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بخصوص أزمة أطباء التكليف الجدد، دفعة مارس 2020، اليوم الخميس، موضحة أن الأزمة مازالت لم تحل، حيث أنه لم يتم وضع أي حلول لها من قبل مسئولى وزارة الصحة حتى الآن، وذلك على الرغم من توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة حل هذه المشكلة، وهذا الأمر يلحق الضرر المباشر بمستقبل أكثر من سبعة آلاف من شباب الأطباء في الوقت الذي نحتاج فيه إلى جهودهم في المنظومة الصحية خاصة في هذه الظروف الحرجة .
 
واشارت النقابة، فى خطابها، إلى أنه على الرغم من عقد العديد من اللقاءات بين ممثلى شباب الأطباء ومسئولى وزارة الصحة بحضور ممثلى النقابة، وشرح فيها ممثلوا شباب الأطباء سلبيات النظام المستحدث الذي ظهرت عند تطبيقه فعليا على الدفعة التكميلية السابقة، وتقدموا بمقترحات عملية لحل المشكلة، وطلبوا التكليف طبقا للنظام القديم المتعارف عليه منذ سنوات طويلة لحين وضع خطة متأنية والتجهيز الفعلي لأي نظام جدید مستحدث قبل تطبيقه لتلافي حدوث سلبيات جوهرية تخل بالمنظومة التدريبية والصحية وبمستقبل الأطباء أنفسهم، إلا أن مسئولى الوزارة لم يضعوا حلولا فعلية للمشكلة بل يحاولون الإلتفاف على توجيهات رئيس الجمهورية، وذلك بأن قاموا بالإعلان عن تكليف من يرغب على النظام المستحدث وتكليف من يرغب على نظام (ثالث).
 
 

نقابة الاطباء

تقسيط سيارات

سيارات بالتقسيط

سيارات بالتقسيط للاطباء

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