ميناء سفاجا البحري يستقبل 283 مصريا بالسعودية على متن العبارة القاهرة

البحر الاحمر - عماد عرفة

استقبل ميناء سفاجا البحري، مساء اليوم السبت، 283 راكب مصري من السعودية قادمين من ميناء ضبا السعودي علي متن العبارة القاهرة، حيث تم إجراءات الكشف الطبي عليهم وتطبيق جميع إجراءات الحجر الصحي عليهم استعدادا لنقلهم لمنازلهم للحجر المنزلي.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن طاقم طبي من رجال الطب الوقائي والحجر الصحي في استقبال العائدين من السعودية لإجراء الكشف الطبي عليهم، مؤكدا أن سيتم إجراء الكشف الطبي عليهم ونقلهم بعد ذلك لمنازلهم للحجر المنزلي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر في تصريحات صحفية ان في حالة ظهور حالة ضمن الوافدين من السعودية سيتم تحويلها لأحدي مستشفي العزل واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

كانت أعلنت وزارة النقل التنسيق بين شركة القاهرة للعبارات والهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر والجهات المعنية بالمجتمع المينائى لتنفيذ توجيهات وزير النقل والبدء فى تسيير عدد من الرحلات البحرية لنقل المصريين من ميناء ضبا السعودى الى ميناء سفاجا البحرى، وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصرى والسعودى نظرا للإجراءات الاحترازية التى يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وغادرت ميناء سفاجا اليوم العبارة القاهرة متجهة الى مينا ضبا ووجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل قيادات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بضرورة الالتزام بتعليمات الدولة بخصوص معايير الحجر الصحى وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال تعقيم الركاب والأمتعة والسيارات.

وأكدت وزارة النقل عقد اجتماع مع مسئولي ميناء سفاجا البحرى لبحث إجراءات استقبال العائدين وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والإجراءات الجمركية ومرور العائدين من خلال بوابة تعقيم الأفراد بالميناء ونقل الحالات الايجابية بسيارات مجهزة لاماكن العزل المخصصة من وزارة الصحة وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بتعقيم العبارة وتجهيزها للرحلة القادمة.