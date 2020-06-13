اليوم السابع
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مياه المنوفية: قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها الاثنين القادم

السبت، 13 يونيو 2020 04:51 م
مياه المنوفية: قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها الاثنين القادم صنبور مياه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية ، فى " بيان" لها اليوم ، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها، وأضاف البيان ، أنه سيتم قطع المياه الاثنين القادم 15 يونيو 2020 من الساعه 8 صباحا وحتى الساعه 3 ظهرا ، من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، ونوه البيان إلى أن شركة المياه للشرب والصرف الصحى ، ستقوم بقطع المياه يوم الاثنين من الأسبوع الأول والثالث من كل شهر ، لتنفيذ عملية غسيل الشبكات .

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز توفير كافة إحتياجاتهم من المياة بسبب الانقطاع .

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، عن بدء تنفيذ الإجرءات الفعلية لمنحة بنك الإستثمار الأوروبى بتكلفة إجمالية 23 مليون جنيه ، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة ، حيث تم البدء فى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب لعدد 55 شارع بإجمالى تكلفة 3 مليون و250 ألف جنيه بمدينة تلا .

وأوضح خالد العرفى رئيس مركز ومدينة تلا ، بأنه تم البدء فى إحلال وتجديد وتدعيم خطوط مياه الشرب لعدد 8 شوارع إعتباراً من 20 يناير 2020 بنسبة تنفيذ 18 % ، وجارى تنفيذ باقى الأعمال وذلك ضمن إتفاقية بنك الإستثمار الأوروبى لتطوير البنية التحتية ، مضيفا بأنه سيتم البدء فى 3 من فبراير الجارى تنفيذ وصيانة عدد 5 مدارس بتلا بتكلفة ما يقرب من 11 مليون و138 ألف جنيه .

كما ستشهد مدينة تلا خلال أيام قليلة بدء رصف 17 شارع داخل المدينة بالإنترلوك بتكلفة ما يقرب من 5 مليون و600 ألف جنيه ، كما تشمل أعمال المنحة صيانة مستشفى تلا المركزى والعيادة الشعبية الشاملة بتكلفة 3 مليون و226 ألف جنيه.

يأتى هذا فى إطار إهتمام محافظ المنوفية بالإرتقاء بمستوى البنية التحية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .

 

 


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