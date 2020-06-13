موجز أخبار مصر.. 87 ألفا و391 مواطناً يطلبون التبرع بالدم

نشر "اليوم السابع" المزيد من الأخبار والتقارير الهامة والعاجلة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها استعراض الرئيس السيسي هاتفيا مع جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة، أضافة لتقارير متعددة حول تطور فيروس كورونا حول العالم

وفيما يلي موجز أخبار مصر الساعة 6 مساءً

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث بشأن التطورات الراهنة للقضية الليبية والجهود الأفريقية المشتركة لتسويتها في اطار محددات مبادرة اعلان القاهرة، كما تم استعراض الموقف التفاوضي الحالي بشأن ملف سد النهضة.

الصحة: استقبالنا 87 ألفا و391 طلب تسجيل من المواطنين للتبرع بالدم

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن استقبال 87 ألفًا و391 طلب تسجيل من المواطنين للتبرع بالدم، وذلك بعد 24 ساعة من تفعيل حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم بالتعاون بين الوزارة ممثلة فى خدمات نقل الدم القومية مع موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، فى خطوة هى الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط.

حصاد الوزارات.. الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم :

إنفو جراف.. لطلاب الثانوية.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا أثناء الامتحان؟

يقدم "اليوم السابع" فى الإنو جراف التالى لطلاب الثانوية العامة تفاصيل وطرق الحماية من كورونا أثناء أداء الامتحانات التى تنطلق 21 يونيو الجارى.

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

كشف المغربى عبد المنعم باه، السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن "الكاف" يناقش مقترحاً بتأجيل بطولة كأس الأمم الافريقية التي تستضيفها الكاميرون في يناير المقبل. وتأجلت منافسات بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بعد نهاية مباريات دور ربع النهائي، كما تم تأجيل مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 والمقرر إقامتها فى الكاميرون خلال شهرى يناير وفبراير 2021.

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في تصريحات للمراسلين الصحفيين أنه ليس متفائلاً بتحقيق أى تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وذلك بسبب استمرار التعنت الأثيوبي، والذي ظهر جلياً خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وأثيوبيا.

حمدي فتحي لاعب الأهلي يحتفل بعقد قرانه

احتفل حمدى فتحي، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعقد قرانه فى حفل عائلي صغير بحضور عدد قليل من نجوم الكرة، فى مقدمتهم رامي صبري مدافع إنبي وزوجته الإعلامية شيما صابر، ونشر مدافع الفريق البترولى صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جمعته بحمدى فتحى وعلق قائلا، "عقد قران أخويا وحبيبي اللهم بارك لهما و بارك عليهما وأجمع بينهما في خير".

اتحاد الكرة: ليس هناك توجه لإلغاء الدورى.. ونواجه حرب شائعات

أكد مصدر باللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أنه لا يوجد أى توجه لدى اللجنة بإلغاء الدورى الممتاز فى نسخته الحالية، كما يدعى البعض، وأن اللجنة حريصة كل الحرص على استكمال المسابقة، ولكن فى النهاية القرار يعود للدولة صاحبة القرار الفاصل فى عودة الدورى من عدمه، وفقا لخطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والذى أكد أن الحكومة هى وحدها صاحبة قرار عودة الدورى من عدمه وفقا لما تراه فى صالح المجتمع فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا.

المترو يحدد 10 قواعد للركاب لتجنب التعرض للمساءلة القانونية

حددت شركة المترو 10 قواعد للركاب خلال رحلاتهم بالخطوط الثلاثة ودعت المواطن مستخدم المرفق إلى إتباعها حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية طبقا لقوانين ولوائح الشركة، ومن أجل تحقيق راحة وأمن كافة الركاب وهى :

تأكيداً لـ"اليوم السابع".. الزمالك يعلن استمرار كارتيرون لمدة موسم جديد

أعلنت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عن توقيع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، على تجديد عقده، لمدة موسم جديد، وهو ما يأتى تأكيداً لما نشره "اليوم السابع" بحصول نادى الزمالك على توقيع المدرب بشكل رسمى بعد إتمام أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة كافة الاتفاقات مع المدير الفنى الفرنسى.

الوطنية للصحافة: الحالات المشتبه إصابتها بكورونا بالمؤسسات القومية بلغت 32

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أن عدد الحالات المشتبه إصابتها بكورونا وتم عرضها على المستشفيات بمعرفة الهيئة وحجز بعضها وإجراء التحاليل والعزل المنزلى بلغت 32 حالة من كافة المؤسسات "الأهرام 7 حالات – الأخبار 6 – دار التحرير 3 – دار المعارف 4 – دار الهلال 2 – الشركة القومية 2 – وكالة أنباء الشرق الأوسط (حالة واحدة) – روزاليوسف 7 حالات".

محاكمة رمزية للحكومة التركية فى جنيف حول انتهاكات حقوق الإنسان

تعقد Turkey Tribunal (محكمة تركيا)، وهى منظمة غير حكومية، غير ربحية، لحقوق الإنسان مسجلة فى بلجيكا، محاكمة بشأن انتهاكات الحكومة التركية لحقوق الإنسان فى مدينة جنيف بين 21 و25 سبتمبر المقبل.

"ويسألونك عن ذورة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

قدم تامر إسماعيل صالح حلقة جديدة من برنامج "الشاشة" المذاع على منصات "اليوم السابع" على مواقع التواصل الاجتماعى، ورصد فيها تفاصيل وأراء جديدة حول "ذروة كورونا"، وحقيقة الزيادة المفاجئة والكبيرة في أعداد الإصابات والتي يتوقع البعض أن تأتى بعدها انخفاض في معدل الإصابات.