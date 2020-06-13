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موانئ بورسعيد تسجل تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة.. صور

السبت، 13 يونيو 2020 03:39 م
موانئ بورسعيد تسجل تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة.. صور موانئ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  NERMINE TELLI والتى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 91 متر والغاطس 5.6 متر وذلك لشحن 3300 طن صودا كاويه من الميناء، وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 23 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات و مغادرة سفينتين ومتواجد علي الأرصفه سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن  .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة بضائع عامه ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وبضائع عامة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ  على الأرصفة.

من ناحية أخرى، أعلن المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تحقيق ميناء شرق بورسعيد نتائج وإنجازات جيدة خلال الربع الأول من العام 2020، حيث شهدت مؤشرات الأداء ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى ارتفاع إيرادات التحصيل والموازين بالميناء بنسبة 80.5%.

كما زادت أعداد السفن المترددة على الميناء بنسبة 31.8%، وتنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 36.4% والحاويات الصادرة بنسبة 77.3% والحاويات الواردة بنسبة 19.5%، كما ارتفع متوسط الطاقة المحققة بالطن بنسبة 27%.

وكشف رئيس الهيئة الاقتصادية عما حققته ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مارس الماضى رغم تباطؤ النمو التجارى والركود الاقتصادى الذى يشهده العالم جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، إلا أن الميناء شهدت ارتفاعاً فى أعداد السفن المترددة عليه بنسبة 17.6 % مقارنة بشهر مارس 2019، كما تنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 15.5 %، والحاويات الواردة بنسبة 7% والصادرة بنسبة 78.7%.

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