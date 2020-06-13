مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية فى باريس أثناء مظاهرات ضد العنصرية

كتب محمد عبد العظيم

أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى خبر عاجل، باندلاع مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية في ميدان الجمهورية وسط باريس أثناء تظاهرات مناهضة للعنصرية. فيما أطلقت قوات الشرطة الفرنسية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وسط العاصمة باريس.

وكان عدة آلاف من المتظاهرين المناهضين للعنصرية، قد تجمعوا فى وسط باريس اليوم السبت لإدانة عنف الشرطة، مع استمرار موجة الغضب فى اجتياح العالم بعد موت فلويد.

وترددت أصداء هذه القضية فى فرنسا لا سيما فى ضواحى باريس، حيث تقول جماعات حقوقية إن اتهامات الشرطة الفرنسية بالمعاملة الوحشية للمقيمين من أصول مهاجرة فى الغالب لا تزال دون معالجة إلى حد كبير. وانتشرت أعداد كبيرة من قوات شرطة مكافحة الشغب لكنها ظلت على مسافة بعيدة فى الشوارع المحيطة.