من نبات البلسان للثوم.. اطرد الفيروس من جسمك قبل ما يتمكن منك

كتبت نهير عبد النبى

فى الوقت الحالى نبحث جميعًا عن الطرق الطبيعية التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتعمل على طرد الفيروسات والجراثيم من الجسم، فمنا الذى يبحث عن الأدوية والمكملات الغذائية التى ترفع المناعة والآخر يبحث وراء الأطعمة الغنية بفيتامين سى وغيره من الفيتامينات المهمة لمقاومة العدوى.

لذلك يقدم موقع oand بعض الطرق الطبيعية التى تعمل على طرد الفيروسات والجراثيم من الجسم وهى:

نبات البلسان



نبات البلسان، يستخدم لتقليل طول وشدة أعراض الإنفلونزا ويساعد تناول 60 مل يوميًا للبالغين و30 مل للأطفال على تسهيل الشفاء التام، غالبًا في غضون ثلاثة أيام يرتبط مستخلص نبات البلسان بالطفرات الصغيرة على بروتين فيروسي، ويستخدم لاختراق الخلايا السليمة وغزوها ويدمرها بحيث يكون الفيروس غير فعال وقد يكون نبات البلسان فعالًا أيضًا ضد فيروس الهربس البسيط وبعض سلالات فيروس نقص المناعة البشرية.

ثوم



يعتبر الثوم مضادًا قويا للفيروسات وللبكتيريا وللفطريات وهو فعال بشكل خاص ضد الفيروسات إذا تم مضغه نيئًا.

الشاي أخضر

يحتوي الشاي الأخضر (كاميليا سينينسيس) على مجموعة من مركبات الفلافونويد تسمى الكاتيكين ، والتي يبدو أنها تمنع العدوى الفيروسية عن طريق منع الإنزيمات التي تسمح لها بالتكاثر، ومن المعروف أن الشاي الأخضر فعال في تثبيط فيروس نقص المناعة البشرية، والهربس البسيط وفيروس التهاب الكبد B..

العرق السوس



يحتوي عرق السوس على مادة تسمى glycyrrhizin التي تقلل من تكرار الفيروسات وتوقف قدرتها على اختراق التكاثر داخل الخلايا السليمة وقد لوحظ أنه فعال في علاج العديد من الأمراض الفيروسية بما في ذلك سلالات فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي.

ورقة زيتون



تحتوي أوراق أشجار الزيتون (Olea europea) على مواد تسمى حمض اللينويك وإيلونات الكالسيوم كمثبط قوي لمجموعة واسعة من الفيروسات في الاختبارات المعملية ، بما في ذلك فيروسات الإنفلونزا، الهربس، شلل الأطفال وفيروسات كوكساكي. تمنع هذه المواد إنتاج الإنزيمات التي تسمح بتكاثر الفيروسات.