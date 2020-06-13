اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 10:34 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

من نبات البلسان للثوم.. اطرد الفيروس من جسمك قبل ما يتمكن منك

السبت، 13 يونيو 2020 10:00 م
من نبات البلسان للثوم.. اطرد الفيروس من جسمك قبل ما يتمكن منك طرد الفيروسات-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى الوقت الحالى نبحث جميعًا عن الطرق الطبيعية التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتعمل على طرد الفيروسات والجراثيم من الجسم، فمنا الذى يبحث عن الأدوية والمكملات الغذائية التى ترفع المناعة والآخر يبحث وراء الأطعمة الغنية بفيتامين سى وغيره من الفيتامينات المهمة  لمقاومة العدوى.

لذلك يقدم موقع oand بعض الطرق الطبيعية التى تعمل على طرد الفيروسات والجراثيم من الجسم وهى:

 

نبات البلسان
 

نبات البلسان، يستخدم لتقليل طول وشدة أعراض الإنفلونزا ويساعد تناول 60 مل يوميًا للبالغين و30 مل للأطفال على تسهيل الشفاء التام، غالبًا في غضون ثلاثة أيام يرتبط مستخلص نبات البلسان بالطفرات الصغيرة على بروتين فيروسي، ويستخدم لاختراق الخلايا السليمة وغزوها ويدمرها بحيث يكون الفيروس غير فعال وقد يكون نبات البلسان فعالًا أيضًا ضد فيروس الهربس البسيط وبعض سلالات فيروس نقص المناعة البشرية.

ثوم
 

يعتبر الثوم مضادًا قويا للفيروسات وللبكتيريا وللفطريات وهو فعال بشكل خاص ضد الفيروسات إذا تم مضغه نيئًا.

 

الشاي أخضر

يحتوي الشاي الأخضر (كاميليا سينينسيس) على مجموعة من مركبات الفلافونويد تسمى الكاتيكين ، والتي يبدو أنها تمنع العدوى الفيروسية عن طريق منع الإنزيمات التي تسمح لها بالتكاثر، ومن المعروف أن الشاي الأخضر فعال في تثبيط فيروس نقص المناعة البشرية، والهربس البسيط وفيروس التهاب الكبد B..

 

العرق السوس

يحتوي عرق السوس على مادة تسمى glycyrrhizin التي تقلل من تكرار الفيروسات وتوقف قدرتها على اختراق التكاثر داخل الخلايا السليمة وقد لوحظ أنه فعال في علاج العديد من الأمراض الفيروسية بما في ذلك سلالات فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي.

 

ورقة زيتون
 

تحتوي أوراق أشجار الزيتون (Olea europea) على مواد تسمى حمض اللينويك وإيلونات الكالسيوم كمثبط قوي لمجموعة واسعة من الفيروسات في الاختبارات المعملية ، بما في ذلك فيروسات الإنفلونزا، الهربس، شلل الأطفال وفيروسات كوكساكيتمنع هذه المواد إنتاج الإنزيمات التي تسمح بتكاثر الفيروسات.

 

 


طرد الفيروسات

الفيروس

اعشاب

طرق طبيعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ430 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ430 ألف حالة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة