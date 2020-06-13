اليوم السابع
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مكتبة الإسكندرية تعلن عن عدد خاص من ذاكرة العرب عن القاهرة

السبت، 13 يونيو 2020 09:35 ص
مكتبة الإسكندرية تعلن عن عدد خاص من ذاكرة العرب عن القاهرة مكتبة الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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دعا مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمى، بالتعاون مع مجلة ذاكرة العرب بمكتبة الإسكندرية، الباحثين إلى تقديم أوراق بحثية فى إطار السعى لإصدار عدد خاص من المجلة، بعنوان: "القاهرة ملتقى الثقافات والحضارات منذ نشأتها إلى نهاية العصر المملوكى".
 
وأشارت مكتبة الإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أن ذلك بمناسبة اختيار منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) للقاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2020.
 
وتعد مجلة ذاكرة العرب دورية علمية محكمة تهتم بالتراث الثقافي والحضاري للبلدان العربية والمجلة أصدرتها مكتبة الإسكندرية لأول مرة في عام 2018 بهدف التأكيد على أهمية استعادة الذاكرة العربية للحاضر العربي الراهن، وتصدر عن مشروع «ذاكرة العرب» بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة.
 
ودعت المجلة الباحثين الراغبين في المشاركة إلى تقديم موضوعات بحثية جديدة ومبتكرة حول القاهرة منذ نشأتها إلى نهاية العصر المملوكي (علماً بأن أخر موعد لإرسال البحوث كاملة يـــوم 2020/10/30م.)، وذلك وفقًا للمحاور التالية:
 
- عواصم مصر الإسلامية قبل تأسيس مدينة القاهرة.
- جامع عمرو بن العاص ودوره التعليمي في القرون الثلاثة الأولي للإسلام
- تأسيس القاهرة، ودورها الحضاري في العصر الفاطمي.
- الجامع الأزهر ودوره التعليمي في العصر الفاطمي.
- مدارس القاهرة مركزًا لنقل العلم في العصرين الأيوبي والمملوكي.
- قلعة الجبل مركز الحكم في العصرين الأيوبي والمملوكي
- دراسات جديدة في العمارة والفنون الإسلامية بالقاهرة.
- الأحياء الأرستقراطية في العصر المملوكي (بركة الفيل- الأزبكية)
- الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القاهرة الإسلامية، وتطور مؤسساتها (الوكالات – الحانات – الفنادق - الأسواق والطوائف الحرفية والصناعات -  المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي – الدور -  الحمامات -  المارستانات).

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