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مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش تنفذ حملة تعقيم مواقع تردد عليها مصابين بكورونا

السبت، 13 يونيو 2020 10:39 ص
مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش تنفذ حملة تعقيم مواقع تردد عليها مصابين بكورونا تطهير المنازل بالعريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش ، تنفيذها حملات تعقيم استهدفت أماكن تردد عليها أشخاص تبين إصابتهم بفيروس كورونا. 

وأوضح البيان ، أنه بتوجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، والدكتور طارق شوكة مدير الصحة ، تم تطهير منازل أربعة حالات كورونا ، وأيضا تطهير بعض العيادات التى تردد عليها الحالات المصابة بالفيروس .

ونفذ مهمة التعقيم فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة المهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش ، وضم كلًا من السيد السنوسى ، ومحمد شحاته ، وسعيد متولى ، وأحمد على .

أعلنت اليوم مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، عن شفاء حالتين وعزل منزلى لعدد 3 حالات إصابة بكورونا ، من بين 16 حالة تبين إيجابية حملها للفيروس .

وأوضح بيان صحة شمال سيناء اليوم الجمعة ، آخر موقف لتطور وصول فيروس كورونا لشمال سيناء ، وتبين أن إجمالى الحالات 53 حالة ، والحالات السلبية من بينها 36 حالة، حالات تحت البحث حالة واحدة.

الحالات الإيجابية : 16 حالة ، بينها حالتين تماثلتا للشفاء، وحالة تم عزلها فى مستشفى ابوخليفة المخصص للعزل بمحافظة الاسماعيلية، و4 حالات تم عزلها بمستشفى العريش، 5 حالات تم عزلها بمستشفى بئر العبد ، وحالة وفاة واحدة.

وافاد بيان سابق صادر عن وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش التابع لصحة شمال سيناء بالعريش الانتهاء من حملة مكافحة القوارض الذباب البالغ ويرقات الذباب بجانب عمليات التطهير فيرس كورونا فى بعض الأماكن.

واوضح البيان ان الحملة فى موجتها العاشرة استهدفت منشأت حكومية ومحطات صرف صحى، وتمت تحت اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكة مدير الشئون الصحية.

كما اعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، من تنفيذ حملة تعقيم وتطهير لأحياء مدينة العريش لمواجهة القوارض والذباب ،واوضح بيان الوحدة، ان الحملة استهدفت القوارض، ومكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب بجانب عمليات التطهير فيرس كورونا ، وشملت مناطق : الايابية و شارع العشرين وشارع القاهرة، و شمس و محكمة العريش الابتدائية ومركز بحوث الصحراء،. ومحطات الصرف بحى الايابية، ومحطة العشرين، وحى الزهور، ومنطقة الخزان، وابنى بيتك وشارع أسيوط، وحى المساعيد، و التعاونيات و الشرابجة .

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تطهير المنازل بالعريش

 

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تطهير المنازل بالعريش

 

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تطهير المنازل بالعريش

 

 


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