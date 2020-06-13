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مصرع طفل أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

السبت، 13 يونيو 2020 09:55 ص
مصرع طفل أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية قطار ـ أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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لقى طفل مصرعه، أسفل عجلات قطار، صباح اليوم، أثناء مروره بمزلقان منطقة "الجعيص" بمدينة الإسماعيلية، وكان اللواء جمال الغزالى، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بمصرع "أحمد ع . أ .د" 7 سنوات، من سكان منطقة المحطة الجديدة بمدينة الإسماعيلية، أسفل عجلات قطار صباح اليوم السبت، وانتقلت قوة من قسم شرطة ثانٍ بقيادة العميد طاهر سليم، مأمور قسم الشرطة، وتم معاينة الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 وقال شاهد عيان، أن الطفل أثناء مروره بالمزلقان، تفاجئ بقدوم القطار، ولم يتمكن من الهروب من أمامه، واصطدم به، وتوفى فى الحال، وقام مرفق الإسعاف بنقل الجثمان إلى مستشفى القصاصين المركزى، بسبب تحويل مستشفى الإسماعيلية العام، لعزل صحى.

 

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