مصرع طالب فى حادث اصطدام سيارة ملاكى بأحد أعمدة الإنارة بدار السلام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طالب مصرعه فى حادث تصادم بناحية قرية العقارية طريق فرعى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج وذلك إثر إصطدام سيارة ملاكى بأحد أعمدة الإنارة على الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بوقوع تصادم على طريق فرعى بدائرة مركز دار السلام ووجود متوفى وتم رفع اثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير بعد الدفع بقوات غدارة المرور.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم محمد عبدالصبور رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام أنه أثناء سير سيارة "ملاكى" قيادة المدعو "محمد ا خ ح"، 19 سنة، طالب، ويقيم بناحية أولاد سالم بحرى دائرة المركز أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بعامود إنارة " جهد متوسط " على جانب الطريق مما أدى لوفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى وبسؤال والد المتوفى المدعو "السيد خ ح ع"، 45 سنة موظف ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية وتم إخطار هندسة كهرباء دار السلام لاتخاذ اللازم وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلى أدى إلى هبوط حاد بالدورة والدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .