مشجعو ولاعبو مصارعة الثيران يتظاهرون طلبا لدعم حكومة إسبانيا فى مواجهة كورونا

رويترز

تظاهر مصارعون للثيران ، ومشجعون لهذه الرياضة ، اليوم، السبت ، فى إسبانيا ساعين للحصول على دعم الحكومة لهذا القطاع بعد أن أوقفت جائحة فيروس كورونا موسمه.

وألغيت مهرجانات رئيسية لهذه الرياضة وأرسلت الثيران من مزارع إلى المجازر مباشرة وقد يسدد هذا الإغلاق ضربة قاتلة لتلك الرياضة المثيرة للجدل التي تواجه صعوبات من أجل استمرارها منذ عشرات السنين.

وقال مصارع ثيران كولومبي في الاحتجاج بوسط مدينة وادي الحجارة "أزمة كوفيد-19 كان لها تأثير كبير.. لقد قلصت بنسبة 100 في المئة تقريبا الفعاليات المقررة خلال العام وكل الأسر التي تعيش على مصارعة الثيران تأثرت جدا".

وشهدت أيضا مدن أشبيلية ومدريد وبرشلونة ومدن أخرى احتجاجات أيضا.

ونظم عدة مئات من الأشخاص الذين كانوا يضعون كمامات مسيرة في وادي الحجارة وهم يلوحون بعلم إسبانيا ويرفعون لافتات تأييدا للرياضة الإسبانية التقليدية.

وسمحت الحكومة الإسبانية باستئناف مصارعة الثيران ولكن بنصف إشغال فقط للمدرجات وبحضور 800 شخص في المناطق التي بها قيود عزل عام أقل.