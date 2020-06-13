اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 12:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مشجعو ولاعبو مصارعة الثيران يتظاهرون طلبا لدعم حكومة إسبانيا فى مواجهة كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 11:01 م
مشجعو ولاعبو مصارعة الثيران يتظاهرون طلبا لدعم حكومة إسبانيا فى مواجهة كورونا مصارعة الثيران -أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تظاهر مصارعون للثيران ، ومشجعون لهذه الرياضة ،  اليوم، السبت ، فى إسبانيا ساعين للحصول على دعم الحكومة لهذا القطاع بعد أن أوقفت جائحة فيروس كورونا موسمه.
 
وألغيت مهرجانات رئيسية لهذه الرياضة وأرسلت الثيران من مزارع إلى المجازر مباشرة وقد يسدد هذا الإغلاق ضربة قاتلة لتلك الرياضة المثيرة للجدل التي تواجه صعوبات من أجل استمرارها منذ عشرات السنين.
 
وقال مصارع ثيران كولومبي في الاحتجاج بوسط مدينة وادي الحجارة "أزمة كوفيد-19 كان لها تأثير كبير.. لقد قلصت بنسبة 100 في المئة تقريبا الفعاليات المقررة خلال العام وكل الأسر التي تعيش على مصارعة الثيران تأثرت جدا".
 
وشهدت أيضا مدن أشبيلية ومدريد وبرشلونة ومدن أخرى احتجاجات أيضا.
 
ونظم عدة مئات من الأشخاص الذين كانوا يضعون كمامات مسيرة في وادي الحجارة وهم يلوحون بعلم إسبانيا ويرفعون لافتات تأييدا للرياضة الإسبانية التقليدية.
 
وسمحت الحكومة الإسبانية باستئناف مصارعة الثيران ولكن بنصف إشغال فقط للمدرجات وبحضور 800 شخص في المناطق التي بها قيود عزل عام أقل.
 
 

مصارعو الثيران

مشجعو مصارعه الثيران

اسبانيا

مصارعه الثيران

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصادر حكومية: مؤتمر وزيرى الطيران والسياحة سيحدد خطة فتح المطارات فى مصر

مصادر حكومية: مؤتمر وزيرى الطيران والسياحة سيحدد خطة فتح المطارات فى مصر

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: أرقام جلوس ومقرات لجان الدبلومات الفنية إلكترونيا

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: أرقام جلوس ومقرات لجان الدبلومات الفنية إلكترونيا

الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة