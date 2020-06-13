اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 10:47 م
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مسيرة لليسار ضد العنصرية فى زوريخ بمشاركة أكثر 10 متظاهر

السبت، 13 يونيو 2020 09:51 م
مسيرة لليسار ضد العنصرية فى زوريخ بمشاركة أكثر 10 متظاهر مظاهرات ضد العنصرية
رويترز

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شارك أكثر من عشرة آلاف متظاهر في مسيرة مناهضة للعنصرية في زوريخ، اليوم، السبت، بينما رشقت مجموعة صغيرة من المتظاهرين اليساريين الشرطة بمقذوفات مع تراجع أعداد المشاركين في المسيرة.
 
وردد المتظاهرون الذين اتشح معظمهم بالسواد هتافات "حياة السود مهمة" و "لا عدالة .. لا سلام" و "قولوا اسمه: جورج فلويد" وساروا عبر وسط زوريخ المركز التجاري في سويسرا حيث انضم إليهم آلاف آخرون في عدة مدن سويسرية.
 
وشهدت عدة مدن حول العالم مظاهرات مناهضة للعنصرية ولانتهاكات الشرطة منذ موت جورج فلويد وهو أمريكي من أصل أفريقي توفي وهو في قبضة الشرطة بمدينة منيابوليس الأمريكية الشهر الماضي.
 
وعلى الرغم من حظر المظاهرات التي يشارك فيها أكثر من 300 شخص للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا إلى أن الشرطة قالت إنها ستتغاضى عن التجمعات غير المرخص بها ما دامت تتسم بالسلمية.

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جورج فلويد

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