اليوم السابع
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مسن يطالب بإثبات نشوز زوجته بعد استيلائها على أمواله وممتلكاته

السبت، 13 يونيو 2020 07:00 ص
مسن يطالب بإثبات نشوز زوجته بعد استيلائها على أمواله وممتلكاته خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقام زوج مسن دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعى فيها خروجها عن طاعته، وتعرضه للعنف على يدها، بعد إصابته بجلطه تركته عاجز عن الحركة، لتقوم زوجته بمعاقبته بطلب الطلاق، والاستيلاء على ممتلكاته، وطرده من منزله.

وأكد الزوج:" تدهورت حالتي المادية، ومعايرتي على يد زوجتي، واتهامي  بأنى أصبحت بلا عاجز، وعنفتني واعتادت على ضربى أمام أهل المنطقة السكنية المقيم بها مستغله سفر نجلى الوحيد خارج مصر".

ويتابع م.ع.ال، أثناء جلسات نظر القضية:" عشت مع زوجتي29 عام، تحملت سيطرتها على معظم أموالي، ومعاملتى بشكل غير أدمى، والصمت على الإهانة، ليلا ونهارا رغم حالتى الصحية،  وعملت فى أكثر من وظيفة، لأوفر لها مستوى معيشى لائق، لترد لى المعروف بنكران الجميل".

ويؤكد الزوج:" أقامت دعوى طلاق للضرر، وادعت ضدي بتهم كيدية، ولاحقتني بدعوي تبديد، وعندما حاولت دخول منزلى استدعت بلطجية لتهديدي، ورفضت أخذي متعلقاتي الشخصية".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة  أن يكون المنزل ملائم .

وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .


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