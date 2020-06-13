مسرح جريمة الإسماعيلية.. مقتل أب والشروع فى قتل الأسرة.. فيديو

الإسماعيلية – السيد فلاح - صبرى غانم

أجرى "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من مسرح جريمة مصرع أب وشروع فى قتل طفلتين وزوجة الأب وزوجة شقيق الأب، بالقنطرة غرب فى الإسماعيلية.

وشهدت إحدى قرى محافظة الإسماعيلية، واقعة قتل مروعة، بعدما تم اكتشاف مقتل أب والشروع فى قتل أولاده وزوجته وزوجة شقيقه، بعد إصابتهم بعدة طعنات مختلفة فى الجسد، وجرى إنقاذ حياة الضحايا ممن مازالوا أحياء، وهم زوجته وابنتيه وزوجة شقيقه، بينما تتواجد جثه الأب فى مشرحة مستشفى القنطرة غرب، فى انتظار التشريح.

وتلقى أهالى الإسماعيلية، منطقة نمرة 2 بالقنطرة غرب، صدمة كبيرة، عقب اكتشاف واقعة، مقتل شاب 30 عامًا، والشروع فى قتل الأسرة وتم إنقاذها بعد نقلهم للمستشفى.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من جهودها للوصول إلى حقيقة الواقعة، وقال مصدر أمنى أنه كان من المفترض أن يتم تشريح جثمان الزوج، اليوم ولكن تم ارجاؤه لغد بسبب عدم وجود الطب الشرعى مؤكدًا أن عقب تشريح الجثة سيتم كشف لغز ارتكاب الجريمة والوصول إلى مرتكبها.

وقال أسرة وأهالى الشاب المتوفى فى الحادث، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، من مسرح الجريمة، أن المتوفى هو شاب عمره 30 عامًا، يملك أراضى زراعية، كان يشرف على زراعتها، وميسور الحال، كما يملك "توك توك"، خاص بأسرته ولا يعمل عليه بالأجرة فى البلد.

ونفى أولاد عم الشاب المتوفى الحادث، رواية الزوجة والتى أكدتها أثناء دخولها غرفة العمليات أن زوجها هو من قام بفعل هذه الجريمة لأسباب نفسية، يمر بها، وأكدوا أن الشاب المتوفى، لم يكن لديه أى مشاكل نفسيه، تدفعه لارتكاب الجريمة، مشيرين إلى أن الشاب توفى نتيجة 4 طعنات فى البطن وطعنة فى الرقبة وذبح، ولا يعقل أن ينتحر شخص بطعن نفسه 5 طعنات منهم 4 فى الصدر وأخرى فى الرقبة، بالإضافة إلى أن القاتل صعد للدور الثانى الذى كانت تتواجد فيه زوجة شقيقه بمفردها وطعنها 8 طعنات، بالإضافة إلى أن الشاب، تم العثور على جثته أمام المنزل غارقا فى دمائها، واختفت معالم وجهه بسبب الرمال والدماء التى سالت منه، مرجحين أن الحادث ورائه شبهة جنائية.

وأكدت أسرة وأهل المتوفى، أنه كان يحب أسرته وأبنائه، وكان يجلس أمام منزله قبل الحادث يشرب شاى بصحبة زوجته.

فى سياق مختلف قال مصدر طبى بمستشفى الإسماعيلية العام، والذى استقبل الأسرة التى شرع الأب فى قتلها، وانتحر فى مدينة القنطرة غرب الإسماعيلية، أن الأم فور وصولها المستشفى، كانت فى وعيها، وأكدت أن زوجها هو من قام، بمحاولة قتل الأسرة وزوجة شقيقه، ثم انتحر بطعن نفسه بالسكين.

وأضاف، المصدر الطبى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مستشفى الإسماعيلية العام، استقبل الزوجة وزوجة شقيق الأب المتوفى وبناته الإثنتين، مصابتين بطعون فى البطن والظهر والصدر، وتم إنقاذ حياتهن الأربع، بعد إجراء عمليات سريعة لهن، مشيرًا إلى أن الزوجة كانت حامل فى الشهر الخامس، ومصابة بعدة طعنات نافذة فى البطن حتى الرحم، مما تسبب فى قتل الجنين وقطع القولون والأوردة والشرايين الكبيرة، بينما أصيبت بنات الرجل بطعنات نافذة فى البطن والظهر والصدر، مما تسبب فى نزيف داخلى مع قطع فى المعدة والأمعاء، وطعن أيضًا زوجة أخيه الحامل فى الشهر السادس، مما تسبب فى وفاة الجنين أيضًا وقطع فى الأمعاء، مؤكدًا أن إحدى البنات فى حالة صحية حرجة للغاية، بينما أصبحت الأسرة الآن فى العناية المركزة وفقدوا الوعى.

كان "اليوم السابع" قد نشر الصور الصادمة للعائلة الضحية، فى الوقت نفسه لم تعلن تحريات المباحث حتى الآن.