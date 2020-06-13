مستشفى قها يشكر الطبيب أحمد سامى لإنقاذه حالتى ولادة طارئة مصابتين بكورونا

القليوبية نيفين طه

وجهت مستشفى قها للحجر الصحى بمحافظة القليوبية،الشكر للطبيب النساء والتوليد احمد سامى الوكيل لانقاذة حالتين ولادة مصابة بكورونا

وذكرت المستشفى فى بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك"دكتور احمد سامى الوكيل طبيب النساء والتوليد المتميز صاحب المهمة الثقيلة فى الفريق الطبى السادس بمتابعة المريضات الحوامل والاطمئنان عليهم والتدخل السريع فى حال حدوث مضاعفات قد تؤثر عليهم وبتوفيق الله كان سببا فى إنقاذ حالتين وتم ولادتهما طوارئ بعد حدوث مضاعفات وتم إنقاذ الام والجنين فى كلتا الحالتين، وذلك كله نتيجة المتابعة المستمرة والجاهزية لأى امر طارئ".

ورغم المهمة الثقيلة فإن دكتور احمد يتابع أيضا الحالات الاخرى مع زملائه الابطال ويقدم دوما المساعدة، شكرا لكل طبيب يعمل بجد واخلاص معليا قيم الطب النبيلة ومخلصا لرسالته السامية ومتمسكا باعرافها الاخلاقية والإنسانية.

وفى سياق متصل قالت الدكتورة أسماء عربى رئيس الفريق الطبى السادس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، فى بيان لها، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 258شخصا، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

وأكد مستشفى الحجر الصحى بقها أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى، وأن مقياس النجاح هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.