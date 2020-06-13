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مستشفى عزل قها يعلن تعافى أخصائية مكافحة العدوى بمديرية الصحة من كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 12:41 ص
مستشفى عزل قها يعلن تعافى أخصائية مكافحة العدوى بمديرية الصحة من كورونا الطبيبة المتعافية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن مستشفى قها المركزى للحجر الصحى والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خروج للدكتورة ميادة أخصائي مكافحة العدوى بالمديرية، بعد تعافيها من فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 258 متعاف، وقالت الدكتورة أسماء عربى رئيس الفريق الطبى السادس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، فى بيان لها، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 257  شخصا، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين بالفيروس.

وأكد مستشفى الحجر الصحى بقها أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى، وأن مقياس النجاح هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.

 

الطبيبة المتعافية
الطبيبة المتعافية

 


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الحجر الصحي بقها

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