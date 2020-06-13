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مستشفى الباجور للعزل الطبى بالمنوفية تستقبل 12 حالة جديدة

السبت، 13 يونيو 2020 01:56 م
مستشفى الباجور للعزل الطبى بالمنوفية تستقبل 12 حالة جديدة الدكتور نصيف حفناوى وكيل صحة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد مصدر طبى رفيع المستوى بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية ،أن مستشفى الباجور للعزل الطبى إستقبلت منذ أمس 12حالة جديدة من أبناء محافظة المنوفية بعد توقف عن إستقبال الحالات بسبب نقص أطباء الباطنة والعناية ليصل إجمالى الحالات داخل مستشفى الباجور 135حالة.

وأضاف المصدر أن المستشفى تعمل بكامل طاقتها لاستقبال الحالات لعلاجهم من فيروس كورنا المستجد، عن طريق بروتوكول وزارة الصحة .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد وافق على الطلب المقدم من الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الشئون الصحية بالمحافظة، بشأن إتخاذ بعض التدابير والقرارات، لسد العجز فى التخصصات الطبية، داخل المستشفيات.

وأرسل وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، خطاباً موجهاً لمحافظ المنوفية، يطلب فيه إصدار قراراً، إلغاء كافة الإنتدابات الخارجية، لكافة المهن الطبية وعودتهم لجهة عملهم الأصلية الأساسية داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

وشمل الطلب المقدم من الدكتور نصيف حفناوي، لمحافظ المنوفية، إلغاء كافة الأجازات غير الوجوبية الممنوحة لأعضاء المهن الطبية، وسرعة إستدعائهم للعودة للعمل حرصاً على إستمرار العمل وتقديم الخدمات.

 


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