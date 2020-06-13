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مستشفى الأقصر العام يجرى عملية جراحية دقيقة فى ذراع مصاب بفيروس كورونا.. صور

السبت، 13 يونيو 2020 08:38 م
مستشفى الأقصر العام يجرى عملية جراحية دقيقة فى ذراع مصاب بفيروس كورونا.. صور مستشفى الأقصر العام تجرى عملية جراحية دقيقة فى ذراع مصاب بكورونا
الأقصر – أحمد مرعى

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للمرة الثانية خلال 24 ساعة شهد مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بوسط مدينة الأقصر، مساء اليوم السبت، إجراء عملية جراحية دقيقة جديدة لمصاب بفيروس كورونا، حيث قام أخصائى جراحة العظام،  بإجراء جراحة دقيقة لمريض يعاني من كسر أعلي عظمة الزند بالساعد الأيمن، لمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويخضع المريض حالياً للعلاج وهو بصحة جيدة ويتعافى بعد إجراء الجراحة في قسم العناية.

يعتبر مستشفى الأقصر العام الوحيد الذي يجري عمليات العظام والجراحة للحالات المصابة بفيروس كورونا بالمحافظة، ويأتي هذا بإشراف من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور محمد سعد مدير العزل.

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد سعد مدير العزل بمستشفى الأقصر العام، الشكر لأبطال الجيش الأبيض، والذين نجحوا فى دعم الحالة وتعافيها عقب إصلاح "ثقب بالأمعاء مع الخروج بفتحة براز جانبية"، كما ساهموا فى علاج وشفاء 21 حالة مؤخراً وخروجهم اليوم من المستشفى.

مستشفى الأقصر العام تجرى عملية جراحية دقيقة فى ذراع مصاب (1)
 

 

مستشفى الأقصر العام تجرى عملية جراحية دقيقة فى ذراع مصاب (2)
 

 

مستشفى الأقصر العام تجرى عملية جراحية دقيقة فى ذراع مصاب (3)
 

 

مستشفى الأقصر العام تجرى عملية جراحية دقيقة فى ذراع مصاب (4)
 

الاقصر

مستشفى الاقصر العام

عملية جراحية لمصاب بكورونا

اخبار الاقصر

شفاء مصابى كورونا

اخبار المحافظات

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