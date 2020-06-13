مسئول باكستانى: اقتصاد بلادنا تكبد خسائر تقدر بـ 18.24 مليار دولار بسبب كورونا

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قال مستشار رئيس الوزراء الباكستانى للشؤون المالية الدكتور حفيظ شيخ، إن اقتصاد بلاده تكبد خسائر بقيمة 3 تريليونات روبية أي ما يعادل (24ر18 مليار دولار) بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأكد شيخ، في مؤتمر صحفي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم /السبت/ - أن الوباء التاجي تسبب أيضا في انخفاض بجميع الإيرادات، مؤكدا أن بلاده ليست الدولة الوحيدة التي تأثرت بفيروس كورونا المستجد، بل إن الوباء اجتاح جميع دول العالم وأثر عليها سلبا على كافة المستويات.



وأوضح مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون المالية، أن الاقتصاد الوطني شهد تقدما ملموسا واستقرارا خلال تسعة أشهر للسنة المالية الجارية، لكن الوضع أصبح أسوأ عندما انتشرت الجائحة وتسببت في خسائر ضخمة لاقتصاد البلاد.

وقال شيخ، إنه بالرغم من المشاكل المالية والوسائل المحدودة والوباء العالمي، ولكن الحكومة بذلت كل ما بوسعها لتوفير الإغاثة للشعب في الميزانية للعام المالي المقبل 2020 - 2021.



وتابع أن الحكومة ستركز خلال السنة المالية المقبلة على زيادة الأنشطة التجارية والاقتصادية وتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل في البلاد.