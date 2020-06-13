اليوم السابع
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مدير مستشفى ناصر العام يعلن تعافى أصغر طفل مصاب بفيروس كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 06:14 م
مدير مستشفى ناصر العام يعلن تعافى أصغر طفل مصاب بفيروس كورونا الطفل سيد المتعافي من كورونا
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة في القليوبية، والتي تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن 13 مستشفى بالقليوبية، تعافي أصغر مصاب بالكورونا في المستشفي "الطفل سيد"، والذي لم يتعد عامه الأول، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 20 حالة شفاء.

وأكد مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة لـ "اليوم السابع"، أنه تحسنت حالة الطفل سيد بعد أن تاكدت إصابته بفيروس الكورونا منذ ثلاثة أسابيع، وتم حجزه بقسم العزل بمرافقة أحد الممرضات وتم تعفيه تماما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وخرج اليوم.

وكانت مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتى تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ضمن 13 مستشفى بالقليوبية أعلنتها وزارة الصحة، أعلنت عن تعافي وخروج 5 حالات، ليرتفع بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 18 حالة شفاء.

وأكد الدكتور أمير عادل، مسئول ملف حالات الإصابة بكورونا بمستشفى ناصر العام، أنه تم تعافي وخروج حالتين ضمن حالات الإصابة بالفيروس للمرضي بالمستشفى والذين يبلغ عددهم 22 حالة حتى الآن، ليصبح بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى 43 حالة.

وأوضح، أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بشبرا الخيمة تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

 

الطفل سيد

الطفل سيد

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

فيروس كورونا

مستشفى ناصر العام

شبرا الخيمة

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